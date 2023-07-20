Жителям микрорайона Лесной во время дождей в Тюмени приходится спать с тазиками

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
«Говорили нашей новой УК „Фаворит“, приезжали представители администрации, предложила зайти ко мне в квартиру и посмотреть, как я выживаю в таких условиях, они быстро сели в машину и уехали, — рассказала подписчица паблика „ЧС Тюмень“.
В комментариях местная жительница дома Надежда Р. добавила, что в доме N 7 уже проваливаается пол из-за воды, стекающей с потолка. По ее словам, тюменка обращалась в управляющую компанию 13 июля: тогда диспетчер приняла и обработала заявку.
«Сотрудники управляющей компании ежедневно проводят осмотры домов в микрорайоне Лесной, по дому N 7. В период с 17 по 20 июля 2023 года заявок на протечку с кровли не поступало. Дом N 7 признан ааварийным и подлежащим сносу, мы как временная УК стараемся сделать все возможное для поддержания жилого здания до момента расселения жильцов и сноса», — написали в ответ на жалобу представители УК «Фаворит».
Ранее «Наш город» писал, что из-за сильных дождей затопило дома в нескольких новых жилых комплексах: «Скандия», «Верно», «Акватория».