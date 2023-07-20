Жителям микрорайона Лесной во время дождей в Тюмени приходится спать с тазиками

В комментариях местная жительница дома Надежда Р. добавила, что в доме N 7 уже проваливаается пол из-за воды, стекающей с потолка. По ее словам, тюменка обращалась в управляющую компанию 13 июля: тогда диспетчер приняла и обработала заявку.