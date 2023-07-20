Жители Тюмени не хотят вырубки липовой аллеи у ж/д вокзала

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Они не хотят вырубки деревьев около ж/д вокзала и требуют «лавочки со спинками».
«Какие неудобные скамейки на фото. С рëбрами под коленками. Прежде всего надо думать о стариках, которые будут сидеть на этих скамейках. Опора спине», — отметила тюменка Ирина М.
«На рендерах похоже, что сквер Семена Пацко засадят новыми деревьями, поменьше. Зачем? Там прекрасная старая липовая аллея. Очень не хочется ее вырубки», — заметил Денис В.
Стоит отметить, что по плану реконструкции улицы у железнодорожного вокзала поставят необычные конструкции из металла, в сквере Семена Пацко высадят новые кустарники и цветы.