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Жители Тюмени не хотят вырубки липовой аллеи у ж/д вокзала

20 июля 2023, 13:26
Фото: По данным администрации города Тюмени
Читатели «Нашего города» раскритиковали новый проект реконструкции улицы Первомайской.

Они не хотят вырубки деревьев около ж/д вокзала и требуют «лавочки со спинками».

«Какие неудобные скамейки на фото. С рëбрами под коленками. Прежде всего надо думать о стариках, которые будут сидеть на этих скамейках. Опора спине», — отметила тюменка Ирина М.
«На рендерах похоже, что сквер Семена Пацко засадят новыми деревьями, поменьше. Зачем? Там прекрасная старая липовая аллея. Очень не хочется ее вырубки», — заметил Денис В.

Стоит отметить, что по плану реконструкции улицы у железнодорожного вокзала поставят необычные конструкции из металла, в сквере Семена Пацко высадят новые кустарники и цветы.

В Тюмени реконструируют улицу Первомайскую
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Реконструкция#Александр Мязин
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