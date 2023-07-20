Жители нового ЖК Тюмени сами убирают воду из затопленного паркинга и кладовой. Видео

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Тюменцы продолжают ликвидировать последствия вчерашнего урагана. В некоторых помещениях люди ходят только в резиновых сапогах, воды в жилом доме ещё много.
«ЖК „Видный“, новые дома Михаила Сперанского 45, затопило паркинг и кладовые, вычерпывают лопатами и совком», — сообщила тюменка Людмила М.
«Наш город» сообщал, что последствия сильных ливней в Тюмени ликвидируют до сих пор. Из-за дождей оказались затоплены гипермаркет «Перекрёсток» в ТРЦ «Гудвин», также пострадал ТЦ «Солнечный», гипермаркет «Лента» на Алебашевской. На дорогах — прямо в центре города под автомобилем провалился асфальт. В восточной части города прошел град.