Жители нового ЖК Тюмени сами убирают воду из затопленного паркинга и кладовой. Видео

«Наш город» сообщал, что последствия сильных ливней в Тюмени ликвидируют до сих пор. Из-за дождей оказались затоплены гипермаркет «Перекрёсток» в ТРЦ «Гудвин», также пострадал ТЦ «Солнечный», гипермаркет «Лента» на Алебашевской. На дорогах — прямо в центре города под автомобилем провалился асфальт. В восточной части города прошел град.