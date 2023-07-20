nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:36

Published Сегодня, 12:36

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

Изображение материала

Жители нового ЖК Тюмени сами убирают воду из затопленного паркинга и кладовой. Видео

20 июля 2023, 12:36
Фото: 1MI
В новых домах на улице Михаила Сперанского, 45, жители самостоятельно вычерпывают воду из паркинга и кладовой.
Видео: Видео тюменки Людмила М.

Тюменцы продолжают ликвидировать последствия вчерашнего урагана. В некоторых помещениях люди ходят только в резиновых сапогах, воды в жилом доме ещё много.

«ЖК „Видный“, новые дома Михаила Сперанского 45, затопило паркинг и кладовые, вычерпывают лопатами и совком», — сообщила тюменка Людмила М.

«Наш город» сообщал, что последствия сильных ливней в Тюмени ликвидируют до сих пор. Из-за дождей оказались затоплены гипермаркет «Перекрёсток» в ТРЦ «Гудвин», также пострадал ТЦ «Солнечный», гипермаркет «Лента» на Алебашевской. На дорогах — прямо в центре города под автомобилем провалился асфальт. В восточной части города прошел град.

В воде дома и машины: Тюмень приходит в себя после рекордных ливней
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Погода в Тюмени#Видео
Подпишитесь
Последствия ливня в Тюмени: затопленные улицы, провал асфальта, упавшие деревья
Сегодня, 04:32
«Спасибо, но я на автобусе»: эксперты прогнозируют скачок цен на автомобили в Тюмени
Сегодня, 08:12
Парад колясок, чирлидеры и многоборье — как в Тюмени отметят День города
Сегодня, 06:18
«50 тысяч рублей за неявку»: новый закон увеличит штрафы для тюменских уклонистов
Сегодня, 09:56
Для тюменцев подешевел отдых в Сочи, но подорожал в Туапсе
Сегодня, 03:23
Тюменская область рискует остаться без картофеля из-за опасного паразита
Сегодня, 01:52