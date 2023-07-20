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Ждем трагедии? В Тобольске бродячие собаки пугают детей на площадках

20 июля 2023, 06:04
Фото: 1MI

В Тобольске бродячие собаки пугают детей на площадках

Жители Тобольска боятся за жизнь своих детей — в городе развелось очень много бездомных собак. Бродячие животные стаями бегают по улицам, в том числе и по детским площадкам.
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«Сколько будет продолжаться? Не раз писала лично о собаках в микрорайоне Иртышский. И сколько собак пострадало. А теперь еще и лично стала свидетелем того, как они пугают детей. Играют или нет, но дети пугаются», — возмутилась одна жительниц города.

В комментариях под опубликованным постом тоболяки отметили, что бродячие собаки действительно являются проблемой города, которой никто не занимается.

«На меня как-то стая накинулась. Позвонила в службу — мне сказали, пока укус не зафиксирован, никаких действий они предпринимать мер не будут. Так что ждём укуса или трагедии», — посетовала Елена С.

В свою очередь в администрации Тобольска горожан заверили, что отловом бездомных собак в микрорайоне Иртышском специалисты займутся в ближайшее время.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске суд обязал владельца алабая, который напал на женщину, выплатить пострадавшей горожанке 437 тысяч рублей. Женщине пришлось перенести несколько операций.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Бродячие собаки#Бездомные животные#Жалоба#Тобольск#Тюменская область#Тюмень#Происшествия#Дети
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