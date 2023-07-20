Ждем трагедии? В Тобольске бродячие собаки пугают детей на площадках

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
«Сколько будет продолжаться? Не раз писала лично о собаках в микрорайоне Иртышский. И сколько собак пострадало. А теперь еще и лично стала свидетелем того, как они пугают детей. Играют или нет, но дети пугаются», — возмутилась одна жительниц города.
В комментариях под опубликованным постом тоболяки отметили, что бродячие собаки действительно являются проблемой города, которой никто не занимается.
«На меня как-то стая накинулась. Позвонила в службу — мне сказали, пока укус не зафиксирован, никаких действий они предпринимать мер не будут. Так что ждём укуса или трагедии», — посетовала Елена С.
В свою очередь в администрации Тобольска горожан заверили, что отловом бездомных собак в микрорайоне Иртышском специалисты займутся в ближайшее время.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске суд обязал владельца алабая, который напал на женщину, выплатить пострадавшей горожанке 437 тысяч рублей. Женщине пришлось перенести несколько операций.