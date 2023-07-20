Жаркие дни вернутся в Тюмень уже на следующей неделе

Ранее «Наш город» сообщал, что вчера на город обрушились сильные ливни. За три часа выпало четверть месячной нормы осадков. Дороги и главные трассы города превратились в реки. Пробки в Тюмени достигли 10 баллов. Последствия непогоды до сиж пор устраняют коммунальные службы.