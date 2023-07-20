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Жаркие дни вернутся в Тюмень уже на следующей неделе

20 июля 2023, 11:51
Жара ещё вернётся в Тюмень. До конца июля в городе вновь потеплеет до + 32 градусов.

По данным Гисметео, жаркие дни вернутся в областной столицу на следующей неделе. 27 июля столбики термометра днём перешагнут отместку в + 30 градусов. Погода будет малооблачной, осадков не ожидается.

Самым жарким днём станет 28 июля. Днём столбики термометра покажут + 32 градуса, влажность воздуха снизится до 55%. Скорость ветра составит 2-3 метра в секунду.

Ранее «Наш город» сообщал, что вчера на город обрушились сильные ливни. За три часа выпало четверть месячной нормы осадков. Дороги и главные трассы города превратились в реки. Пробки в Тюмени достигли 10 баллов. Последствия непогоды до сиж пор устраняют коммунальные службы.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода#Погода в Тюмени#Александр Мязин
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