Вторую объездную в Тюмени построят к 2040 году

В настоящее время областные власти ищут подрядную организацию, которая займется разработкой проекта по строительству автомобильной дороги от трассы на пересечении Обход Ожогино с федеральной автомобильной дорогой Р-254 «Иртыш». На эти цели выделено более 58 миллионов рублей.