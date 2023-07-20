Вторую объездную в Тюмени построят к 2040 году

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Новая дорога соединит несколько трасс. Подходы к новой объездной будут расположены между двумя крупными районами — «Комарово Парк» и Патрушева. Протяженность дороги составит около трех километров.
В настоящее время областные власти ищут подрядную организацию, которая займется разработкой проекта по строительству автомобильной дороги от трассы на пересечении Обход Ожогино с федеральной автомобильной дорогой Р-254 «Иртыш». На эти цели выделено более 58 миллионов рублей.
Работы по разработке проектной документации должны быть выполнены в срок до 5 декабря 2024 года.