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Вторую объездную в Тюмени построят к 2040 году

20 июля 2023, 06:28
Фото: Уралуправтодор
Второе транспортное кольцо в Тюмени построят к 2040 году. Такие данные указаны в Генеральном плане города, опубликованном на сайте администрации.
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Тюмень

Новая дорога соединит несколько трасс. Подходы к новой объездной будут расположены между двумя крупными районами — «Комарово Парк» и Патрушева. Протяженность дороги составит около трех километров.

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В настоящее время областные власти ищут подрядную организацию, которая займется разработкой проекта по строительству автомобильной дороги от трассы на пересечении Обход Ожогино с федеральной автомобильной дорогой Р-254 «Иртыш». На эти цели выделено более 58 миллионов рублей.

Работы по разработке проектной документации должны быть выполнены в срок до 5 декабря 2024 года.

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