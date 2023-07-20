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Published Сегодня, 10:23

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Updated Сегодня, 10:39

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В Тюмени после страшной грозы «выросло» дерево с автономерами

20 июля 2023, 10:23
Фото: 1MI
Тюменские водители растеряли десятки автомобильных номеров. Все произошло в среду вечером.
Фото: Скрин паблика "Авто Тюмень. ДТП"

Огромные лужи способствовали пробкам и потере номерных знаков. На данный момент водители разместили четыре ГНЗ на улице 50 лет Октября и восемь на Гольцова.

«Спасибо ребята, что положили номер на тротуар, нашел», — сообщил тюменский автолюбитель Владимир Л.

Вчера «Наш город» сообщал, что вечером на Тюмень обрушился ураган, выпало боле 10 мм осадков. Многие улицы в центре города превратились в настоящие реки. Пробки в областной столице достигали 10 баллов.

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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