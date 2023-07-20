В Тюмени после страшной грозы «выросло» дерево с автономерами

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Огромные лужи способствовали пробкам и потере номерных знаков. На данный момент водители разместили четыре ГНЗ на улице 50 лет Октября и восемь на Гольцова.
«Спасибо ребята, что положили номер на тротуар, нашел», — сообщил тюменский автолюбитель Владимир Л.
Вчера «Наш город» сообщал, что вечером на Тюмень обрушился ураган, выпало боле 10 мм осадков. Многие улицы в центре города превратились в настоящие реки. Пробки в областной столице достигали 10 баллов.