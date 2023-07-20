Власти снесут два жилых здания в северной части Тюмени

Ранее «Наш город» сообщал, что читатели «Нашего города» недовольны массовой застройкой Зареки высотными домами. Люди отреагировали на сообщения об инвестициях застройщиков в 400 млрд рублей. Для того чтобы снести частные домовладения потратят до 20 млрд.