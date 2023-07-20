Власти снесут два жилых здания в северной части Тюмени

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
По данным сайта Госзакупки, на эти цели выделят 4,5 млн рублей. «Выполнение работ по сносу жилого дома и надворных построек, расположенных по адресу: г. Тюмень, ул. Шишкова, д. 36», — сообщается на сайте Госзакупки.
Второе здание находится по адресу Константина Заслонова, д. 83.Заявки на аукцион принимаются до 8 августа. Стоит отметить, что указанные здания находятся на окраине в северной части Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что читатели «Нашего города» недовольны массовой застройкой Зареки высотными домами. Люди отреагировали на сообщения об инвестициях застройщиков в 400 млрд рублей. Для того чтобы снести частные домовладения потратят до 20 млрд.