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Власти снесут два жилых здания в северной части Тюмени

20 июля 2023, 11:36
Фото: 1MI
В областной столице власти ищут подрядчиков для сноса двух зданий.

По данным сайта Госзакупки, на эти цели выделят 4,5 млн рублей. «Выполнение работ по сносу жилого дома и надворных построек, расположенных по адресу: г. Тюмень, ул. Шишкова, д. 36», — сообщается на сайте Госзакупки.

Второе здание находится по адресу Константина Заслонова, д. 83.Заявки на аукцион принимаются до 8 августа. Стоит отметить, что указанные здания находятся на окраине в северной части Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что читатели «Нашего города» недовольны массовой застройкой Зареки высотными домами. Люди отреагировали на сообщения об инвестициях застройщиков в 400 млрд рублей. Для того чтобы снести частные домовладения потратят до 20 млрд.

В Тюмени снесут более 100 домов ради реновации
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа
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