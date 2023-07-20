В Тюмени вандалы превратили «Ватутинскую рощу» в помойку

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Далеко не все отдыхающие убирают за собой. В округе разбросаны бутылки и бумажные стаканы для напитков.
«Ужасное состояние зоны отдыха в „Ватутинской роще“. Неужели так сложно за собой убрать. До мусорки два метра пройти», — отметил подписчик паблика «ЧП Тюмень».
«Свиньи ленивые, алкаши там всегда собираются», — заметил тюменец Игорь Ч.
Вчера «Наш город» сообщал о свалке легковых автомобилей. Она появилась на улице Сидора Путилова на ММС. Сюда ежедневно привозят новые машины ВАЗ, которые разбирают молодые люди. «Кругом стекла, мусор». Местные жители хотят, чтобы это «безобразие» убрали.