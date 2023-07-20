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В Тюмени цена на «Доширак» достигла исторического максимума

20 июля 2023, 13:47
Фото: 1MI
В тюменских магазинах снова растёт цена на популярную лапшу быстрого приготовления.

Теперь за «Доширак» нужно заплатить 72 рубля. Столько лапша стоит в сети магазинов «Магнит» в Тюмени.

Ещё в марте этого года «Наш город» сообщал, что она стоила от 64 до 69 рублей. Состав лапши изменился. Она стала бледно-жёлтого цвета. Лапша жёсткая — плохо варится в кипятке.

Ранее «Наш город» отмечал, что за цену «Доширака» теперь можно взять три яйца, кефир и булку хлеба. В 2022 году лапша стоила около 50 рублей за упаковку. В начале января 2023 года покупали его за 59 рублей.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Цены#Магазины
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