В Тюмени цена на «Доширак» достигла исторического максимума

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Теперь за «Доширак» нужно заплатить 72 рубля. Столько лапша стоит в сети магазинов «Магнит» в Тюмени.
Ещё в марте этого года «Наш город» сообщал, что она стоила от 64 до 69 рублей. Состав лапши изменился. Она стала бледно-жёлтого цвета. Лапша жёсткая — плохо варится в кипятке.
Ранее «Наш город» отмечал, что за цену «Доширака» теперь можно взять три яйца, кефир и булку хлеба. В 2022 году лапша стоила около 50 рублей за упаковку. В начале января 2023 года покупали его за 59 рублей.