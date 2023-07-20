В Тюмени изнасиловали подростка в элитном отеле «ROLEX»

По словам сотрудников отеля, они не подозревали, что парню 16 лет. Поскольку злоумышленник сообщил им, что пришедшему к нему гостю 19 лет. Отмечается также, что нападавший насильник ранее был неоднократно судим — за грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и вымогательство. После случившегося мужчина еще два дня прожил в отеле, где его и задержали.