В Тюмени изнасиловали подростка в элитном отеле «ROLEX»

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Тюменского подростка изнасиловали в элитном отеле «ROLEX». Об этом сообщает издание Ural Mash. Говорится, что мать 16-летнего горожанина забила тревогу, когда сына долго не было дома. Бдительная горожанка попросила друзей своего ребенка найти мальчика по геолокации в телефоне.
Когда женщина узнала, где находится ее сын, то попыталась прийти к нему на помощь. Однако сотрудники элитного отеля не пустили тюменку в номера. Кроме того, администрация отеля отказалась показывать озадаченной женщине записи с камеры видеонаблюдения.
Как выяснилось, пострадавший 16-летний подросток познакомился с 32-летним насильником в телеграме. После дружелюбной беседы молодые люди решили встретиться в отеле.
По словам сотрудников отеля, они не подозревали, что парню 16 лет. Поскольку злоумышленник сообщил им, что пришедшему к нему гостю 19 лет. Отмечается также, что нападавший насильник ранее был неоднократно судим — за грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и вымогательство. После случившегося мужчина еще два дня прожил в отеле, где его и задержали.
Мы обратились в пресс-службу СКР по Тюменской области с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. «Наш город» следит за развитием событий.