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В Тюмени изнасиловали подростка в элитном отеле «ROLEX»

20 июля 2023, 11:30
Фото: 1MI
Мать подростка пыталась спасти сына, но ее не пустили в номера.
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Дети

Тюменского подростка изнасиловали в элитном отеле «ROLEX». Об этом сообщает издание Ural Mash. Говорится, что мать 16-летнего горожанина забила тревогу, когда сына долго не было дома. Бдительная горожанка попросила друзей своего ребенка найти мальчика по геолокации в телефоне.

Когда женщина узнала, где находится ее сын, то попыталась прийти к нему на помощь. Однако сотрудники элитного отеля не пустили тюменку в номера. Кроме того, администрация отеля отказалась показывать озадаченной женщине записи с камеры видеонаблюдения.

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Как выяснилось, пострадавший 16-летний подросток познакомился с 32-летним насильником в телеграме. После дружелюбной беседы молодые люди решили встретиться в отеле.

По словам сотрудников отеля, они не подозревали, что парню 16 лет. Поскольку злоумышленник сообщил им, что пришедшему к нему гостю 19 лет. Отмечается также, что нападавший насильник ранее был неоднократно судим — за грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и вымогательство. После случившегося мужчина еще два дня прожил в отеле, где его и задержали.

Мы обратились в пресс-службу СКР по Тюменской области с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. «Наш город» следит за развитием событий.

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#Анастасия Ильина#Насилие#Дети#Отель#Соцсети
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