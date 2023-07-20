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У пожилого ишимца глисты забили весь кишечник

20 июля 2023, 07:32
Фото: Здравоохранение Тюменской области
В Тюменской области у 60-летнего жителя Ишима врачи обнаружили большое количество глистов. Паразитами был забит весь кишечник пациента.
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Тюмень

Мужчина обратился в медицинское учреждение с жалобами на боли в области живота. Проведенные врачами обследования не выявили ни воспалений, ни повреждений и не выявили патологий. Медики определили лишь, что организм пациента заражен паразитами.

Специалисты с помощью эндоскопа проверили состояние кишечника изнутри и обнаружили, что он полностью забит глистами. Пациенту было назначено амбулаторное лечение.

Медики отметили, что заражение такими паразитами происходит чаще всего при употреблении в пищу рыбы и икры, не прошедшими достаточную термическую обработку. Избежать заражения позволит соблюдение правил кулинарной обработки продуктов.

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Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики обнаружили у 8-летней девочки зуб в легком. Как выяснилось, ребенок его случайно проглотила. Школьнице была проведена операция, в настоящее время она проходит реабилитацию в больнице.

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