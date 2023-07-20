Тюменцам предлагают рыбу за 10 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Жителям областной столицы предлагают порыбачить за 10 тысяч рублей. Такое объявление появилось на сайте Avito.
Тюменец разместил свои фотографии с уловом и предъявил копию паспорта. О чем свидетельствуют данные на сайте. Мужчина пообещал за такую сумму комфортный отдых в оборудованной лодке.
По словам гида, все условия можно обговорить заранее. И в таком случае о конечной стоимости рыбалки стоит только догадываться, поскольку к дополнительным услугам относятся аренда рыболовных снастей и рыбалка в праздники.
А еще уточняется, что такой отдых подойдет не только взрослым, но и детям. О возрасте детей говорить не приходится.
Становится непонятным, на какие именно водоемы отправятся рыбаки. Но ясно, что «экскурсия» будет происходить в регионе.
Отметим также, что на сайте объявлений другие продавцы предлагают для рыбалки арендовать катамараны, лодки и даже микроавтобусы.