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Тюменцам предлагают рыбу за 10 тысяч рублей

20 июля 2023, 04:56
Фото: 1MI
тюменская рыбалка
Речь идет о рыбалке с гидом в области
Сюжет
Рыбалка

Жителям областной столицы предлагают порыбачить за 10 тысяч рублей. Такое объявление появилось на сайте Avito.

Тюменец разместил свои фотографии с уловом и предъявил копию паспорта. О чем свидетельствуют данные на сайте. Мужчина пообещал за такую сумму комфортный отдых в оборудованной лодке.

По словам гида, все условия можно обговорить заранее. И в таком случае о конечной стоимости рыбалки стоит только догадываться, поскольку к дополнительным услугам относятся аренда рыболовных снастей и рыбалка в праздники.

А еще уточняется, что такой отдых подойдет не только взрослым, но и детям. О возрасте детей говорить не приходится.

Становится непонятным, на какие именно водоемы отправятся рыбаки. Но ясно, что «экскурсия» будет происходить в регионе.

Отметим также, что на сайте объявлений другие продавцы предлагают для рыбалки арендовать катамараны, лодки и даже микроавтобусы.

#Анастасия Ильина#Рыбалка#Работа#Тюмень#Лето
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