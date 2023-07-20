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Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

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Тюменский подросток сбил восьмилетнего ребенка, когда тот перебегал дорогу

20 июля 2023, 13:26
Фото: ГИБДД по Тюменской области
Шестнадцатилетний велосипедист сбил восьмилетнего школьника вчера вечером на Широтной, 163.
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Дети

По предварительной информации, пострадавший мальчик перебегал дорогу по пешеходномоу переходу.

Молодой человек на велосипеде сбил ребенка на тротуаре, не успев остановиться. В итоге 8-детний мальчик получил травму ноги, сообщили в региональной ГИБДД.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее «Наш город» писал, что вчера сильно затопило улицу Пермякова, из-за чего в этом месте произолшо 10 ДТП и образовались 9-балльные пробки.

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#Елена Чебоксарова#Дети#Велосипедисты#Велосипедист#Происшествия#Безопасность на дорогах#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#ДТП
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