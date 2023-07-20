Тюменский подросток сбил восьмилетнего ребенка, когда тот перебегал дорогу

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
По предварительной информации, пострадавший мальчик перебегал дорогу по пешеходномоу переходу.
Молодой человек на велосипеде сбил ребенка на тротуаре, не успев остановиться. В итоге 8-детний мальчик получил травму ноги, сообщили в региональной ГИБДД.
В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее «Наш город» писал, что вчера сильно затопило улицу Пермякова, из-за чего в этом месте произолшо 10 ДТП и образовались 9-балльные пробки.