Тюменка бросила маленькую дочь без денег и создала другую семью

Забыв о своих обязательствах, мать вышла замуж и родила второй раз. Сначала приставы составили протокол об административном правонарушении, предупредив, что, если тюменка не начнет выплачивать алименты, то ей грозит уголовная ответственность. Подобные заявления ее не напугали. Теперь же горожанка наказана исправительными работами на пять месяцев.