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Тюменка бросила маленькую дочь без денег и создала другую семью

20 июля 2023, 08:50
Фото: 1MI
Тюменка отказалась платить алименты дочери
Жительницу города не напугал составленный административный протокол и угрозы об уголовной ответственности.
Сюжет
Суд

В областной столице к исправительным работам приговорили 40-летнюю тюменку. Женщина наотрез отказалась выплачивать алименты дочери. Общая сумма долга составила более 300 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте управления федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Отмечается, что женщина должна была выплачивать на содержание 14-летней дочери четверть своего дохода ежемесячно, однако подросток видела деньги не часто. И несмотря на то, что приставы заморозили счета тюменки и запретили ей выезд за границу, женщина все равно не позаботилась о ребенке.

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Забыв о своих обязательствах, мать вышла замуж и родила второй раз. Сначала приставы составили протокол об административном правонарушении, предупредив, что, если тюменка не начнет выплачивать алименты, то ей грозит уголовная ответственность. Подобные заявления ее не напугали. Теперь же горожанка наказана исправительными работами на пять месяцев.

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#Анастасия Ильина#Приговор#Суд#Судебные приставы#Тюмень#Дети#Деньги#Должники#Алименты
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