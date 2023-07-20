Сразу три автобусные остановки переименуют в Тюмени

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Изменения коснутся 14 маршрутов автобусов.
«С 21 июля остановочный пункт „Школа № 30“ получит новое наименование — „ул. Мира“ для маршрута регулярных перевозок № 52, № 60, остановочный пункт „ПМК 8“ переименован в „ул. Буровиков“ для маршрутов регулярных перевозок № 4, 4д, 37, 48, 51, 51д, 120, 120к, 128, 128к, 129, 129к, 146, 148, остановочный пункт „Автобаза“ теперь будет называться „ул. Буровиков“, — сообщили в паблике „Тюмень — наш дом“.
Более точное расписание и схемы проезда общественного транспорта можно узнать по телефону 8-800-250-0722 и на остановках.
Стоит отметить, что с начала лета в Тюмени это уже десятое изменение схемы работы автобусов в Тюмени. Этому будут способствовать новые транспортные средства, их собираются купить в ближайшее время. По данным информационного центра правительства региона, на эти цели выделили 600 млн рублей. С 8 июля 2023 года в Тюмени изменились схемы маршрутов №119 («Завод медоборудования — с/о „Промстроевец“) и №134 („Завод медоборудования — с/о „Ясная поляна“). В обновленном маршруте исключат промежуточные остановки „ЖК „Юбилейный“, „микрорайонн Суходольский“, „микрорайон Видный“, „ул. Линейная“, „ул. Федюнинского, 83“ в обратном направлении. В схеме появятся промежуточные остановочные пункты: „ул. Моторостроителей“, „Восточный 3“, „ТЭЦ № 2“, „Поликлиника“ и „ул. Теплотехников“ в сторону ул. Пермякова. Со 2 июля в связи с изменением организации движения на пересечении автомобильной дороги „Обход г. Тюмени“ с ул. Авторемонтной увеличится протяженность движения маршрутов регулярных перевозок № 2 „п. ДОК — ул. Таллинская“, № 9 „Центральный рынок — с/о „Лесник“, № 99 „Областная библиотека — с/о „Ручеек“ с сохранением прежних остановочных пунктов. Изменения коснуться и автобусов №85. Поменяются правила проезда на Объездной дороге в районе улицы Авторемонтной. Из-за этого увеличится протяженность пути автобусов, из схемы движения исключаются промежуточные остановочные пункты „Учхоз“, „ул. Троицкая“
На прошлой неделе «Наш город» отмечал, что жители Тюмени раскритиковали властей за отмену поворотов на Объездной дороге. Местные водители ищут новые схемы проезда, а общественный транспорт вынужденно меняют маршруты движения. В некоторых новых ЖК города уже появляются пробки.