Север, юг, Донбасс, Сибирь: как Виталий Хоценко стал одним из лидеров России

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
На встрече присутствовал временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко, для которого этот проект имеет немалое значение. В 2019 году он был финалистом конкурса управленцев «Лидеры России», и этот опыт, по словам Хоценко, был очень полезен во время его пребывания на Донбассе и в Сибири, пишет gorod55.ru
«Буквально на следующей неделе стартует региональный этап конкурса, где главы субъектов поставят перед конкурсантами конкретные прикладные задачи, и команды дадут свои предложения. Очень надеюсь, что будут предложены дельные, правильные решения, которые мы потом возьмем в работу. Конструктивные предложения конкурсантов из Омской области обещаю взять на вооружение и воплотить в жизнь. Обязательно с каждым встречусь, предусмотрим для них возможность стажировки в органах власти, включения в кадровый резерв. Считаю, что и мои коллеги, главы других регионов, также очень активно включатся, и те идеи, которые будут предложены в рамках регионального этапа, абсолютно точно будут востребованы и станут началом масштабных и важных преобразований», — прокомментировал Хоценко.
Он пообещал взять на вооружение и воплотить в жизнь конструктивные предложения конкурсантов из Омской области и предусмотреть для них возможность стажировки в органах власти.
«Сегодня рассказал президенту России Владимиру Путину о нашей идее провести кадровый конкурс в нашем регионе. Президент поддержал эту идею, так что в самое ближайшее время запустим кадровый проект. Он будет первый не только в Омской области, но и в Сибирском федеральном округе. Всех небезразличных людей приглашаю к участию, кто хочет помочь в развитии нашего региона, нашей страны. Всех финалистов обязательно включу в управленческий кадровый резерв правительства нашего региона, предложим вместе поработать на управленческих позициях. Будет достойный хороший конкурс. Спасибо президенту за поддержку, спасибо России за те возможности, которые она дает каждому жителю», — прокомментировал Хоценко.
Президент РФ Владимир Путин отметил, что пример Виталия Хоценко крайне важен и выразил уверенность в успешной реализации на высоких постах «Лидеров России», показавших свою профессиональную результативность.
«Мы стараемся и будем стараться помогать людям, которые результативно поработали на важнейших направлениях, помогать двигаться дальше, расширять свои возможности и получать участки работы с большей ответственностью», — подчеркнул президент.
Омские перспективы
Послужной список Виталия Хоценко достаточно велик, поэтому президент не случайно выбрал именно его в качестве руководителя довольно проблемного региона. Вступив в должность четыре месяца назад, Хоценко сразу взялся за оборонно-промышленный комплекс, увеличив объем выпускаемой продукции в пять раз. Выросло также и количество работников с 16 до 30 тысяч человек, а их зарплата поднялась до 80 тысяч рублей.
Одной из самых важных проблем, по мнению Хоценко, являются дороги. Он планирует продолжить строительство четырехполосной трассы от Тюмени, увеличить объемы автодорожного строительства и улучшить логистический потенциал региона.
Благоустройство городской среды — также немаловажный момент. Недавно Хоценко поучаствовал в первом региональном форуме гражданских активистов «Решают люди», посвященном вопросам создания комфортной городской среды и поддержки местных инициатив. Хоценко распорядился выделить в следующем году 1 миллиард рублей на проекты по улучшению качества жизни людей.
«Мы сегодня постарались максимально учесть все пожелания граждан, глав поселений, глав районов, по расширению этой программы. Расширены критерии и направления расходования средств, их можно реализовывать и на школьные, и на дворовые территории многоквартирных домов, спортивные площадки, детские сады и другие пространства», — пояснил Хоценко.
Начало карьеры
За свои 37 лет Виталий Хоценко много где побывал и много чего повидал. Детство он провел на Крайнем Севере, закончил факультет социологии МГУ и специализированный институт юриспруденции при МГУ. Работал помощником члена Общественной палаты, затем помощником главы комитета Госдумы по транспорту.
Когда Виталию было 24, его позвал в свою команду губернатор Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. Так Хоценко стал начальником департамента науки и инноваций ЯНАО.
Спустя три года он переезжает в Ставропольский край, на этот раз с командой губернатора Владимира Владимирова. Здесь он становится министром энергетики, промышленности и связи края. На этой должности проводит большую работу по внедрению различных инноваций в регионе.
Под его началом запускается солнечная станция и ветровая электростанция, начинают фунционировать два индустриальных парка в Ставрополе и Невинномысске, проводится цифровизация по всему краю, в том числе в самых отдаленных и малочисленных поселках, снабжаются интернетом все школы, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты.
По настоянию губернатора Ставрополья Владимира Владимирова Хоценко подает заявку на участие в конкурс управленцев «Лидеры России» и становится одним из 300 финалистов. Это начало нового этапа его карьеры.
Трудные времена
Во время «Лидеров России» Хоценко заметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и предложил ему стать директором департамента региональной промышленной политики и проектного управления. Этот период в жизни Хоценко совпал с пандемией коронавирусной инфекции. Виталия Павловича назначили руководителем штаба по обеспечению средствами индивидуальной защиты. В его сферу обязанностей входила массовая закупка масок, антисептиков, медикаментов, аппаратов ИВЛ. На Хоценко легла ответственность за жизнь всех россиян.
Работать приходилось в буквальном смысле круглосуточно. Но высокая стрессоустойчивость помогла Хоценко не только выдержать все испытания, связанные с пандемией, но и получить новую должность. В июне 2022 года Хоценко назначили председателем правительства Донецкой народной республики.
Управленец сразу же взялся за дело. В первую очередь начали восстанавливать важнейший транспортный объект — Мариупольский порт, через который должны пойти поставки стройматериалов и продовольствия. Здесь Хоценко пригодились все былые знакомства, которые он заводил на предыдущих должностях и во время конкурса «Лидеры России». Помощь ДНР приходила практически из всех регионов страны.
«На Донбассе жизнь свела меня со многими „Лидерами России“, которые приезжают из разных регионов страны. Они помогают восстанавливать города, села, социальные объекты, привозят гуманитарную помощь, многие помогают по своей специализации. Например, Иван Луцкан, главный врач офтальмологической клиники в Якутии, несколько раз был на Донбассе, больше тысячи операций уже сделано, чтобы помочь людям восстановить зрение», — рассказал Хоценко на встрече с Владимиром Путиным.
Хоценко смог наладить небольшую, но регулярную подачу воды, была восстановлена система отопления. Кроме того, открыли завод стальных труб, не функционировавший с 2014 года.
Увы, но уберечься от вражеских обстрелов Хоценко не смог и получил ранение, хоть и легкое. Всего же он пробыл в ДНР девять месяцев.
За свои заслуги во время пандемии и специальной военной операции Виталий Павлович получил две правительственные награды — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и Орден почета.
Следующей остановкой Хоценко стала Омская область, где по предложению Владимира Путина он вступил в должность исполняющего обязанности губернатора.