Север, юг, Донбасс, Сибирь: как Виталий Хоценко стал одним из лидеров России

«Буквально на следующей неделе стартует региональный этап конкурса, где главы субъектов поставят перед конкурсантами конкретные прикладные задачи, и команды дадут свои предложения. Очень надеюсь, что будут предложены дельные, правильные решения, которые мы потом возьмем в работу. Конструктивные предложения конкурсантов из Омской области обещаю взять на вооружение и воплотить в жизнь. Обязательно с каждым встречусь, предусмотрим для них возможность стажировки в органах власти, включения в кадровый резерв. Считаю, что и мои коллеги, главы других регионов, также очень активно включатся, и те идеи, которые будут предложены в рамках регионального этапа, абсолютно точно будут востребованы и станут началом масштабных и важных преобразований», — прокомментировал Хоценко.