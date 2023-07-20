Серийного переклейщика штрих-кодов поймали в строительном магазине в Тюмени

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Житель областной столицы попался на афере в строительном магазине. Тюменец переклеивал штрих-коды с одного товара на другой. Об этом сообщается на сайте УМВД по Тюменской области. Уточняется, что представитель строительного магазина по улице Менделеева сам обратился в полицию, сообщив о случившемся.
Сумма ущерба от такой махинации составила 18 тысяч рублей. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и обнаружили афериста. Им стал безработный и несудимый 24-летний тюменец. По словам задержанного, он долго и тщательно планировал эту операцию.
Мужчина пришел в строительный магазин, чтобы поменять ценники на термостате. Выяснилось, что это не первая подобная выходка безработного. В этом же самом магазине мужчина совершил шесть подобных афер, на общую сумму около 65 тысяч рублей. «Сэкономив» он купил перфоратор, набор инструментов, сварочный аппарат, вентилятор и мойку. Примечательно, что часть почищенного горожанин уже успел продать.
По данному делу сотрудники полиции возбудили дело по статье «Мошенничество». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет. Обвиняемому избрали меру в виде обязательной явки в суд.