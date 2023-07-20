Серийного переклейщика штрих-кодов поймали в строительном магазине в Тюмени

Мужчина пришел в строительный магазин, чтобы поменять ценники на термостате. Выяснилось, что это не первая подобная выходка безработного. В этом же самом магазине мужчина совершил шесть подобных афер, на общую сумму около 65 тысяч рублей. «Сэкономив» он купил перфоратор, набор инструментов, сварочный аппарат, вентилятор и мойку. Примечательно, что часть почищенного горожанин уже успел продать.