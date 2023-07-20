Сегодня в Тюмени ожидается тёплый день, без внезапного дождя

Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
Modified Сегодня, 01:30
Updated Сегодня, 01:30
В ранние часы влажность воздуха составит 81%, но к обеду воздух прослужит до 62%.
По комфортности днем будет ощущаться как + 27 градусов. По данным сервиса «Яндекс. Погода», в ясное время суток прогнозируют слабый юго-западный ветер со скоростью 2 м/с, к вечеру он сменит направление на западное.
К ночи похолодает до + 18 градусов.
Осадков в течение дня не ожидается.
Ранее «Наш город» писал, что вчера на Тюмень обрушились град и ливни. Затопило улицы, жилые дома, по адресу 30 лет Победы провалились земля, вода проникла в тюменские автобусы. И это далеко не все неблагоприятные последствия вчерашней непогоды.