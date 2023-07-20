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Posted Сегодня, 01:26

Published Сегодня, 01:26

Modified Сегодня, 01:30

Updated Сегодня, 01:30

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Сегодня в Тюмени ожидается тёплый день, без внезапного дождя

20 июля 2023, 01:26
Фото: 1MI
С утра виртуальные синоптики прогнозируют в областной столице + 20 градусов, днем потеплеет до + 25.

В ранние часы влажность воздуха составит 81%, но к обеду воздух прослужит до 62%.

По комфортности днем будет ощущаться как + 27 градусов. По данным сервиса «Яндекс. Погода», в ясное время суток прогнозируют слабый юго-западный ветер со скоростью 2 м/с, к вечеру он сменит направление на западное.

К ночи похолодает до + 18 градусов.

Осадков в течение дня не ожидается.

Ранее «Наш город» писал, что вчера на Тюмень обрушились град и ливни. Затопило улицы, жилые дома, по адресу 30 лет Победы провалились земля, вода проникла в тюменские автобусы. И это далеко не все неблагоприятные последствия вчерашней непогоды.

Сильный ливень затопил дороги и улицы Тобольска
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#Елена Чебоксарова#Дождь#Лето#Погода в Тюмени#Общество#Тюменцы
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