Сегодня в Тюмени ожидается тёплый день, без внезапного дождя

Ранее «Наш город» писал, что вчера на Тюмень обрушились град и ливни. Затопило улицы, жилые дома, по адресу 30 лет Победы провалились земля, вода проникла в тюменские автобусы. И это далеко не все неблагоприятные последствия вчерашней непогоды.