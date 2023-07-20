Российские олигархи продолжают выводить деньги в оффшоры

Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
Modified Сегодня, 18:54
Updated Сегодня, 18:54
По данным «Новых Известий», за последние 30 лет из России было вывезено колоссальное количество средств.
«В лихие 90-е о новых русских рассказывали анекдоты, слагали песни и снимали фильмы. К концу бурного десятилетия криминальные „пехотинцы“ перестреляли друг друга, а с приходом нового века власть всерьез взялась за борьбу с преступностью. В разрезе социальных отношений одна проблема только обострялась: богатые бурными темпами преумножали свое богатство, а бедные никак не могли достичь уровня хотя бы среднего класса», — сообщил руководитель Центра правопорядка в г. Москве Александр Хаминский.
Дикий капитализм РФ работал примитивный принцип: нужно было дотянуться до каналов сбыта импортируемой продукции. Основной капитал страны теперь на Кипре, в Нассау или на Британских Виргинских островах. Некоторые из них используют банки Голландии. Далее одна часть денежных средств оседала на счетах частных анонимных фондов, другая направлялась на выкуп акций крупнейших отечественных компаний с последующим принятием на баланс офшорных компаний, контролируемых все теми же новыми русскими капиталистами.
Практически у всех крупных бизнесменов, которые занимаются металлургией, угледобычей и нефтью, за исключением государственных компаний, работа построена на приведенной выше схеме формирования стартового капитала. Причем, несмотря на подключение к процессу «обеления» незаконно выведенных средств ведущих российских и иностранных консалтинговых компаний окончательно легализовать ворованные средства так никому и не удалось.
В 2016 году была объявлена амнистия капиталов, потом она неоднократно продлевалась. Зная о скелетах в шкафах крупных российских бизнесменов, глава государства заранее предупреждал их о возможных негативных последствиях хранения активов за рубежом. Присказка про пыль, которую придется глотать, оказалась пророческой. Но и это не смогло сподвигнуть их вернуть акции российских промышленных гигантов в родные пенаты.
Недавно СМИ сообщили, что денежные активы владельца крупнейшей российской металлургической компании были переведены с Кипра в ОАЭ. Причина проста. Владелец холдинга второй год подряд не может выплатить себе дивиденды.»