Российские олигархи продолжают выводить деньги в оффшоры

Дикий капитализм РФ работал примитивный принцип: нужно было дотянуться до каналов сбыта импортируемой продукции. Основной капитал страны теперь на Кипре, в Нассау или на Британских Виргинских островах. Некоторые из них используют банки Голландии. Далее одна часть денежных средств оседала на счетах частных анонимных фондов, другая направлялась на выкуп акций крупнейших отечественных компаний с последующим принятием на баланс офшорных компаний, контролируемых все теми же новыми русскими капиталистами.