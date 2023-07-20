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«Роковые удары в живот и шею»: пожилой тюменец зарезал собутыльника

20 июля 2023, 10:02
Фото: Ася Шарапова / 1MI
Ссора произошла во время пьянки

Пожилой тюменец зарезал собутыльника из неприязни

Происшествие случилось в селе Юргинское.

Пожилой житель Тюменской области убил друга во время пьянки. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета Тюменской области.

История произошла в селе Юргинское. Уточняется, что во время распития спиртных напитков 56-летний тюменец нанес несколько ножевых ранений своему 47-летнему собутыльнику.

Инцидент произошел накануне вечером. Кухонным ножом пьяный сельчанин нанес несколько ударов в живот и в шею своему компаньону. От чего пострадавший скончался на месте.

— Конфликт произошел на фоне выпитого алкоголя из-за внезапно возникшей личной неприязни, — отметил старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Людмила Галстян.
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Нападавшего задержали, скоро ему предъявят обвинение в содеянном. Следствие намеревается запросить для осужденного наказание в виде лишения свободы. Пока тюменца подозревают в убийстве по статье 105, а значит, что ему грозит тюрьма от 6 до 15 лет.

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#Убийство#Алкоголь#Тюмень#Смерть#Нож#Анастасия Ильина
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