«Роковые удары в живот и шею»: пожилой тюменец зарезал собутыльника

Нападавшего задержали, скоро ему предъявят обвинение в содеянном. Следствие намеревается запросить для осужденного наказание в виде лишения свободы. Пока тюменца подозревают в убийстве по статье 105, а значит, что ему грозит тюрьма от 6 до 15 лет.