«Роковые удары в живот и шею»: пожилой тюменец зарезал собутыльника

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Пожилой житель Тюменской области убил друга во время пьянки. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета Тюменской области.
История произошла в селе Юргинское. Уточняется, что во время распития спиртных напитков 56-летний тюменец нанес несколько ножевых ранений своему 47-летнему собутыльнику.
Инцидент произошел накануне вечером. Кухонным ножом пьяный сельчанин нанес несколько ударов в живот и в шею своему компаньону. От чего пострадавший скончался на месте.
— Конфликт произошел на фоне выпитого алкоголя из-за внезапно возникшей личной неприязни, — отметил старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ Людмила Галстян.
Нападавшего задержали, скоро ему предъявят обвинение в содеянном. Следствие намеревается запросить для осужденного наказание в виде лишения свободы. Пока тюменца подозревают в убийстве по статье 105, а значит, что ему грозит тюрьма от 6 до 15 лет.