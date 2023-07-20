Ревизию мертвецов проведут на 13 кладбищах в Тюмени

Исполнитель должен пересчитать и сфотографировать все могилы, данные должны быть внесены в цифровую информационную базу. Каждому захоронению присвоят классификацию, обозначат номер сектора и участка, проверят ФИО умершего. Могилы на кладбищах «Червишевское» (1-5), «Верхнеборское», «Метелевское», «Плехановское», «Букинское», «Утешевское», «Комаровское», «Зайковское», «Воронинское» сфотографируют.