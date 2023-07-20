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Published Сегодня, 12:08

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Ревизию мертвецов проведут на 13 кладбищах в Тюмени

20 июля 2023, 12:08
Фото: 1MI
Власти Тюмени ищут подрядчика для инвентаризации покойников.

По данным закупки № 0167300000523000614, на эти цели выделят 1,8 млн рублей. Заявки принимаются до 18 августа.

«Оказание услуг по инвентаризации православных кладбищ и внесению данных по инвентаризации вновь захороненных граждан», — сообщается в документации для электронного аукциона.

Исполнитель должен пересчитать и сфотографировать все могилы, данные должны быть внесены в цифровую информационную базу. Каждому захоронению присвоят классификацию, обозначат номер сектора и участка, проверят ФИО умершего. Могилы на кладбищах «Червишевское» (1-5), «Верхнеборское», «Метелевское», «Плехановское», «Букинское», «Утешевское», «Комаровское», «Зайковское», «Воронинское» сфотографируют.

Стоит отметить, что подобная инвентаризация проходит каждые 12 месяцев с 2021 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что под Тюменью началось строительство крематория. Цены на услуги пока неизвестны.

На кладбище около Тюмени появилась большая свалка. Фото
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Кладбище#Текутьевское кладбище#Александр Мязин
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