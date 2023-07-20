Ревизию мертвецов проведут на 13 кладбищах в Тюмени

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
По данным закупки № 0167300000523000614, на эти цели выделят 1,8 млн рублей. Заявки принимаются до 18 августа.
«Оказание услуг по инвентаризации православных кладбищ и внесению данных по инвентаризации вновь захороненных граждан», — сообщается в документации для электронного аукциона.
Исполнитель должен пересчитать и сфотографировать все могилы, данные должны быть внесены в цифровую информационную базу. Каждому захоронению присвоят классификацию, обозначат номер сектора и участка, проверят ФИО умершего. Могилы на кладбищах «Червишевское» (1-5), «Верхнеборское», «Метелевское», «Плехановское», «Букинское», «Утешевское», «Комаровское», «Зайковское», «Воронинское» сфотографируют.
Стоит отметить, что подобная инвентаризация проходит каждые 12 месяцев с 2021 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что под Тюменью началось строительство крематория. Цены на услуги пока неизвестны.