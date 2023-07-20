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Парад колясок, чирлидеры и многоборье — как в Тюмени отметят День города

20 июля 2023, 06:18
Фото: Кира Мишина / 1MI
В прошлом году на Цветном бульваре было фееричное шоу
Для маленьких тюменцев будут работать аниматоры, веселые старты и мини-гольф.
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Тюмень

Тюменцев приглашают на День рождения города. На официальном сайте Департамента по спорту и молодежной политике сообщается, что мероприятие будет масштабным. В день празднования откроется сразу несколько площадок на разных локациях. Однако традиционно местом притяжения станет правый берег Туры. Напомним, что мероприятие состоится 29 июля.

Площадка «Тюмень — территория силы» соберет сразу несколько поклонников спортивного образа жизни. Тюменцы смогут продемонстрировать свою силу, выносливость и характер. А зрители — зафиксировать новые чемпионские рекорды.

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Завораживающим выступлением порадуют чирлидеры на фестивале «MoreMore». А на локациях «Соревнования по многоборью ГТО» и «Самый подготовленный человек» пройдут яркие состязания. На празднике также выявят лучшие семейные команды в выполнении нормативов ГТО.

Тюменские родители могут порадовать своих детей прогулкой на площади Администрации города. Здесь для маленьких горожан откроется площадка «Город детства. Крылатые качели». В программе ожидается дискотека с аниматорами, шоу поваров, мини-гольф, шоу мыльных пузырей и аквагрим. Также сообщается, что горожане могут поучаствовать в розыгрыше призов.

Ну и конечно, дополнит праздник парад колясок.

Кроме того, гости праздника смогут посетить площадки «Уличная классика», «Тюмень танцующая», «Тюмень сильная», «Тюменский полумарафон», «Хлебный базар», «НаличникФест», «Заплыв на сапбордах», «Этно фестиваль», «Chacka-chacka», парад красных машин и многое другое.

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#Анастасия Ильина#День города#Тюмень#Праздник#Дети#Праздники
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