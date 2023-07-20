Парад колясок, чирлидеры и многоборье — как в Тюмени отметят День города

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:38
Тюменцев приглашают на День рождения города. На официальном сайте Департамента по спорту и молодежной политике сообщается, что мероприятие будет масштабным. В день празднования откроется сразу несколько площадок на разных локациях. Однако традиционно местом притяжения станет правый берег Туры. Напомним, что мероприятие состоится 29 июля.
Площадка «Тюмень — территория силы» соберет сразу несколько поклонников спортивного образа жизни. Тюменцы смогут продемонстрировать свою силу, выносливость и характер. А зрители — зафиксировать новые чемпионские рекорды.
Завораживающим выступлением порадуют чирлидеры на фестивале «MoreMore». А на локациях «Соревнования по многоборью ГТО» и «Самый подготовленный человек» пройдут яркие состязания. На празднике также выявят лучшие семейные команды в выполнении нормативов ГТО.
Тюменские родители могут порадовать своих детей прогулкой на площади Администрации города. Здесь для маленьких горожан откроется площадка «Город детства. Крылатые качели». В программе ожидается дискотека с аниматорами, шоу поваров, мини-гольф, шоу мыльных пузырей и аквагрим. Также сообщается, что горожане могут поучаствовать в розыгрыше призов.
Ну и конечно, дополнит праздник парад колясок.
Кроме того, гости праздника смогут посетить площадки «Уличная классика», «Тюмень танцующая», «Тюмень сильная», «Тюменский полумарафон», «Хлебный базар», «НаличникФест», «Заплыв на сапбордах», «Этно фестиваль», «Chacka-chacka», парад красных машин и многое другое.