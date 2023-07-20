Парад колясок, чирлидеры и многоборье — как в Тюмени отметят День города

Тюменцев приглашают на День рождения города. На официальном сайте Департамента по спорту и молодежной политике сообщается, что мероприятие будет масштабным. В день празднования откроется сразу несколько площадок на разных локациях. Однако традиционно местом притяжения станет правый берег Туры. Напомним, что мероприятие состоится 29 июля.