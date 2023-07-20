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Осторожно! Сразу несколько светофоров погаснут в центре Тюмени 20 июля

20 июля 2023, 01:32
Фото: 1MI
Пять светфорных объектов могут отключить сегодня с 9 до 17 часов в связи с плановыми работами на электросетях.

Светофоры могут погаснуть в районе тюменского автовокзала (улица Пермякова), на перекрестке Водопроводной и Комсомольской, Осипенко и Водопроводной, Первомайской и Осипенко, Первомайской и Советской.

В связи с неблагоприятными последствиями вчерашней непогоды водителям и пешеходмам следует быть особенно осторожными на дорогах.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени прошёл самый сильный дождь с начала 2023 года: затопило улицы, подземные переходы, подъезды, дома, отключились светофоры на нескольких перекрестках. Специалисты УК обследуют жилые здания и принимают меры по откачке воды, как сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук.

Пермякова превратилась в реку: в Тюмени крупные пробки из-за ДТП и дождей
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#Елена Чебоксарова#Светофоры#Отключения светофоров#Лето#Дожди#Непогода#Общество#Тюменцы
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