Осторожно! Сразу несколько светофоров погаснут в центре Тюмени 20 июля

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени прошёл самый сильный дождь с начала 2023 года: затопило улицы, подземные переходы, подъезды, дома, отключились светофоры на нескольких перекрестках. Специалисты УК обследуют жилые здания и принимают меры по откачке воды, как сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук.