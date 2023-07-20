Осторожно! Сразу несколько светофоров погаснут в центре Тюмени 20 июля

Posted Сегодня, 01:32
Published Сегодня, 01:32
Modified Сегодня, 02:06
Updated Сегодня, 02:06
Светофоры могут погаснуть в районе тюменского автовокзала (улица Пермякова), на перекрестке Водопроводной и Комсомольской, Осипенко и Водопроводной, Первомайской и Осипенко, Первомайской и Советской.
В связи с неблагоприятными последствиями вчерашней непогоды водителям и пешеходмам следует быть особенно осторожными на дорогах.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени прошёл самый сильный дождь с начала 2023 года: затопило улицы, подземные переходы, подъезды, дома, отключились светофоры на нескольких перекрестках. Специалисты УК обследуют жилые здания и принимают меры по откачке воды, как сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук.