Минпромторг намерен сократить объемы госзакупок импортного медицинского оборудования

На данный момент в России производится до 36 тысяч аппаратов ИВЛ в год, а среднегодовая потребность составляет около 2700 единиц. Отечественных производителей, таких как АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех» и ООО «Тритон-электроникс», которые поставляют более 35% от общего числа аппаратов, достаточно для удовлетворения внутренних потребностей. Кроме того, есть и другие компании, такие как ЗАО «Радиан», ООО «Хирана+», ООО «Медпром», ООО «ТМТ», которые также производят подобное оборудование.