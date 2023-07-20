Минпромторг намерен сократить объемы госзакупок импортного медицинского оборудования

Posted Сегодня, 17:55
Published Сегодня, 17:55
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Согласно данным независимого брюссельского издания EU-Chronicle, американская компания General-Electric HealthCare в скором времени может стать практически единственным поставщиком сложного медицинского оборудования на российский рынок. Ряд других крупных производителей — таких как Philips, Siemens и Canon, уже вышли из этого сектора. GE уже сообщила своим дилерам о возможности увеличить поставки в Россию, что фактически сделает ее монополистом. Учитывая текущую геополитическую ситуацию, такое положение дел неприемлемо. Об этом пишет newizv.ru.
Однако общественность выступила против запрета на закупку зарубежных аппаратов ИВЛ, предложенного Минпромторгом. Представители девяти крупных благотворительных фондов написали письмо в ведомство, выражая свое несогласие.
В Минпромторге пояснили, что окончательное решение будет приниматься с учетом обратной связи от граждан и организаций. Сегодня ведомство провело встречу с производителями оборудования, представителями врачебного сообщества и благотворительных фондов для открытого обсуждения проекта и всех возможных вопросов.
Согласно постановлению Правительства РФ от 30 апреля 2020 года № 616, запрет на ввоз затронет только те аппараты ИВЛ, которые уже производятся в России и успешно применяются. При этом частные клиники и приобретение аппаратов благотворительными фондами не будут подпадать под это ограничение.
На данный момент в России производится до 36 тысяч аппаратов ИВЛ в год, а среднегодовая потребность составляет около 2700 единиц. Отечественных производителей, таких как АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех» и ООО «Тритон-электроникс», которые поставляют более 35% от общего числа аппаратов, достаточно для удовлетворения внутренних потребностей. Кроме того, есть и другие компании, такие как ЗАО «Радиан», ООО «Хирана+», ООО «Медпром», ООО «ТМТ», которые также производят подобное оборудование.
Несколько лет назад, во время пандемии, израильские спецслужбы скупали аппараты ИВЛ, чтобы создать искусственный дефицит. В ответ на это премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение увеличить объемы отечественного производства аппаратов ИВЛ. Задача была выполнена.
У России были и стратегические запасы, и производственные мощности, способные быстро производить большие партии аппаратов ИВЛ. Сейчас главное — наладить производство таким образом, чтобы российское оборудование соответствовало всем требованиям врачей и пациентов.