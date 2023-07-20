Крупная пробка возникла в южной части Тюмени

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Машины встали на улицах Закалужской, Федюнинского, Мельникайте и Московском тракте. По данным 2ГИС, здесь аварий пока не фиксируется. Пробки отмечаются на улицах Дружбы, Щербакова и в центре города.
На 18:00 в Тюмени произошло только 4 аварии, о пострадавших не сообщается. На 50 лет Октября идут ремонтные работы, движение частично ограничено.
Напомним, что вчера из-за сильных ливней в Тюмени затопило Пермякова, Республики и другие центральные улицы города. В час пик произошло сразу 10 аварий. За сутки в городе выпала четверть месячной нормы осадков, последствия урагана устраняют до сих пор.