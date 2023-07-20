Крупная пробка возникла в южной части Тюмени

Напомним, что вчера из-за сильных ливней в Тюмени затопило Пермякова, Республики и другие центральные улицы города. В час пик произошло сразу 10 аварий. За сутки в городе выпала четверть месячной нормы осадков, последствия урагана устраняют до сих пор.