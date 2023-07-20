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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

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Крупная пробка возникла в южной части Тюмени

20 июля 2023, 13:06
Фото: 1MI
В областной столице 20 июля образовался затор почти на 6 километров.

Машины встали на улицах Закалужской, Федюнинского, Мельникайте и Московском тракте. По данным 2ГИС, здесь аварий пока не фиксируется. Пробки отмечаются на улицах Дружбы, Щербакова и в центре города.

На 18:00 в Тюмени произошло только 4 аварии, о пострадавших не сообщается. На 50 лет Октября идут ремонтные работы, движение частично ограничено.

Напомним, что вчера из-за сильных ливней в Тюмени затопило Пермякова, Республики и другие центральные улицы города. В час пик произошло сразу 10 аварий. За сутки в городе выпала четверть месячной нормы осадков, последствия урагана устраняют до сих пор.

Град и ливни обрушились на восточную часть Тюмени
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Погода#Александр Мязин
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