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Крепитесь: на Тюмень сегодня обрушится вторая волна ливневых дождей

20 июля 2023, 07:09
Фото: Подписчик "Нашего Города"

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

В Тюменской области сегодня синоптики прогнозируют вторую волну ливней, грозы и града. На юге региона объявлено штормовое предупреждение.
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Тюмень

Установлен желтый уровень погодного предупреждения, пятый класс пожарной опасности по шкале Нестерова. По прогнозам метеорологов Гидрометцентра России, непогода продлится до восьми часов вечера.

«Ожидаются грозы, местами град, усиление ветра до 15-18 метров в секунду», — сказано у предупреждении.
Последствия ливня в Тюмени: затопленные улицы, провал асфальта, упавшие деревья
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Ранее «Наш Город» писал, что в среду, 19 июля, в Тюмени менее чем за три часа выпала четверть месячной нормы осадков. Местами прошел небольшой град — о ледяных осадках сообщали жители восточной части города.

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