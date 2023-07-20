Крепитесь: на Тюмень сегодня обрушится вторая волна ливневых дождей

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Установлен желтый уровень погодного предупреждения, пятый класс пожарной опасности по шкале Нестерова. По прогнозам метеорологов Гидрометцентра России, непогода продлится до восьми часов вечера.
«Ожидаются грозы, местами град, усиление ветра до 15-18 метров в секунду», — сказано у предупреждении.
Ранее «Наш Город» писал, что в среду, 19 июля, в Тюмени менее чем за три часа выпала четверть месячной нормы осадков. Местами прошел небольшой град — о ледяных осадках сообщали жители восточной части города.