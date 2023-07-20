В России арбузы начинают появляться на прилавках магазинов и на уличных торговых лотках уже с начала июня, хотя они созревают в открытом грунте и без обработки ускорителями роста не ранее середины августа. Когда в Тюменской области в 2023 году начнется сезон арбузов — читайте в статье.

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