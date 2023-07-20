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Когда жителям Тюменской области можно начинать покупать арбузы

20 июля 2023, 09:45
Фото: 1MI
Когда жителям Тюменской области можно начинать покупать арбузы
В России арбузы начинают появляться на прилавках магазинов и на уличных торговых лотках уже с начала июня, хотя они созревают в открытом грунте и без обработки ускорителями роста не ранее середины августа. Когда в Тюменской области в 2023 году начнется сезон арбузов — читайте в статье.
Сюжет
Магазин

Какой месяц считается началом сезона арбузов в Тюмени?

Сезон арбузов в нашей стране обычно начинается с середины августа. Однако, по мнению специалистов, стоит воздержаться или, по крайней мере, проявлять разумную осторожность при покупке бахчевых вне сезона.

Как рассказала онлайн-изданию lenta.ru диетолог Елена Соломатина, созревающие раньше определенного природой срока бахчевые могут быть напичканы нитратами, которые недобросовестные поставщики используют для стимулирования роста и созревания плодов. Она отметила, что такие арбузы, даже будучи купленными в сезон, могут вызвать отравление.

По словам диетолога, арбузы с содержанием нитратов выше допустимой нормы в настоящее время встречаются нечасто, но исключить возможность того, что вам попадется именно такой плод, тоже нельзя, даже при покупке бахчевых в сезон, поэтому безопаснее будет дождаться естественного созревания бахчевых культур.

А профессор-консультант кафедры аналитической химии химического института им. А. М. Бутлерова Казанского федерального университета (КФУ) Герман Будников заявил, что арбуз после покупки можно протестировать на содержание нитратов самостоятельно с помощью специальных приборов, которые возможно найти в свободной продаже.

«Благодаря нитратам биомасса быстро вырастает, арбуз полнеет. Но такой плод неполноценен с точки зрения питательных, потребительских свойств», — сообщил эксперт медиапорталу КФУ.

Как выбрать спелый арбуз

О нюансах выбора качественного безопасного арбуза рассказала специалист Роспотребнадзора Екатерина Головкова. По ее словам, хороший, спелый плод в сезон созревания — не слишком крупный, но и не мелкий, с неповрежденной коркой яркого цвета с темными полосами. А земляное пятно на его боку должно быть желтым, даже больше оранжевым.

Также у спелого арбуза, купленного в сезон созревания, сухой хвостик. При ударе ладонью плод слегка завибрирует, а если по нему постучать пальцем, раздастся звонкий звук. Кроме того, спелый арбуз, сжатый между ладонями, издает еле слышный хруст. А мякоть у него красная, с черными или коричневыми семенами, сладкая и сочная.

Головкова также отметила, что наличие нитратов в бахчевых можно точно определить только в лаборатории, однако есть ряд признаков, при обнаружении которых следует отказаться от покупки именно этого арбуза.

«Цвет мякоти плохого арбуза интенсивно ярко-красный с фиолетовым оттенком; волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого; у „неправильного“ арбуза поверхность среза гладкая, глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками», — пояснила эксперт.
Возможно ли отравиться арбузомВозможно ли отравиться арбузом
Возможно ли отравиться арбузом
Фото: 1MI

Возможно ли отравиться арбузом

Получить проблемы со здоровьем после употребления арбуза можно даже в сезон, если производитель случайно или намеренно злоупотребил удобрениями, а продавец выставил плоды на продажу вдоль автотрассы, где те впитали соли тяжелых металлов. Интоксикация может наступить также в случае покупки арбуза с поврежденной или надрезанной коркой.

При отравлении арбузом могут иметь место такие симптомы, как тошнота, рвота, понос, слабость и лихорадка. В более тяжелых случаях к ним присоединяются также судороги и посинение ногтей и губ, и тогда без срочного оказания медицинской помощи больной может погибнуть.

Где лучше покупать арбуз в Тюменской области

Специалисты регионального Роспотребнадзора советуют покупать бахчевые исключительно в сезон и только в санкционированных местах для торговли.

«Реализация бахчевых вдоль автодорог, в необорудованных торговых местах запрещена, поэтому следует помнить, что в таких местах продаются арбузы и дыни, не прошедшие необходимую санитарную экспертизу, кроме того, арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах автомобилей.

На санкционированном месте реализации бахчевых культур в наличии должен быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждающий качество и безопасность бахчевых культур (сертификат или декларация о соответствии, удостоверение о качестве, выданное организацией, вырастившей арбузы); у продавца должна быть на рабочем месте информация о юридическом лице, реализующем арбузы, вывеска с указанием времени работы, весы, продажа бахчевых культур осуществляется при наличии ценников с информацией о наименовании товара и его стоимости.

Потребитель вправе потребовать у продавца документы на продукцию. Продавцы (владельцы) организаций мелкорозничной сети должны соблюдать все общие гигиенические требования: содержание организации торговли и прилегающей территории в чистоте, своевременный вывоз мусора и пищевых отходов. Продавцы обязаны иметь личные медицинские книжки, проходить в установленном порядке медицинские осмотры и гигиеническую подготовку, работать в чистой санитарной одежде, соблюдать правила личной гигиены.

По правилам место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом и храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено — в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы», — отмечается в рекомендациях специалистов.

Откуда привозят арбузы на рынки и в овощные лавки?

Как сообщила Екатерина Головкова, больше всего арбузов выращивается в Астраханской области.

«За ней следуют Волгоградская, Оренбургская, Саратовская, Ростовская области, Дагестан и Краснодарский край», — уточнила эксперт Роспотребнадзора.

Ранние же арбузы на территорию России поставляются из стран ближнего и дальнего зарубежья: Узбекистана, Казахстана, Ирана, Египта и Израиля.

Откуда поставляются арбузы в «Магнит» и «Пятерочку»?

В магазинах сетей «Магнит» и «Пятерочка» можно встретить краснодарские, хабаровские, волгоградские, воронежские, дагестанские арбузы, а также плоды из Казахстана, Узбекистана, Ирана, Турции, Египта, Сирии и других российских регионов и из-за границы.

Калорийность и польза арбузовКалорийность и польза арбузов
Калорийность и польза арбузов
Фото: 1MI

Калорийность и польза арбузов

Употребление купленного в сезон, созревшего в открытом грунте арбуза несет огромную пользу для всего организма. Не говоря уже о том, что он вкусный и способен освежить в жару, в этой бахчевой культуре содержатся витамины группы В, аскорбиновая кислота, железо, магний, клетчатка, углеводы.

Полосатый плод помогает избавить организм от токсинов за счет мочегонного и желчегонного свойств. Кроме того, он благотворно воздействует на работу нервной и сердечно-сосудистой систем, стабилизирует работу желудочно-кишечного тракта, помогает в лечении артрита и подагры, восстанавливает обмен веществ.

И наконец, арбуз, приобретенный в сезон созревания, прекрасно подходит для диетического питания, так как его калорийность составляет всего 25 ккал на сто граммов, а аллергическая реакция на него довольно редка.

Когда можно начинать давать арбуз детям

Специалисты рекомендуют включать арбуз в рацион детей не ранее достижения ими годовалого возраста и делать это исключительно в сезон созревания бахчевых. При этом мякоть нужно тщательно очистить от семян, а корку полностью удалить, так как именно в ней аккумулируются нитраты.

#Арбуз#Магазин#Тюменская область
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