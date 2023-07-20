Итоги дня Тюмени: паразит атакует фермеров, ревизия мертвецов, мост Челюскинцев

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Россельхознадзор обнаружил в двух посёлках Ишимского района овощного паразита. Называется он «золотистая картофельная нематода» — из-за нее могут остаться без урожая в этом году сразу несколько районов. Овощь может заразиться «глободерозом».
Нематода может переноситься с обуви, с сельскохозяйственной техникой. Очень важно своевременно обнаружить овощного паразита и ввести карантинные мероприятия, чтобы не допустить его дальнейшего распространения, предупреждают специалисты.
По данным закупки № 0167300000523000614, на эти цели выделят 1,8 млн рублей.
Подрядная организация должна пересчитать и сфотографировать все могилы, данные должны быть внесены в цифровую информационную базу. Каждому захоронению присвоят классификацию, обозначат номер сектора и участка, проверят ФИО умершего.
Тендер на оказание услуг по диагностике опубликован на Госзакупках.Подрядчик проведёт обмерные работы мостового сооружения. Должны быть выявлены основные дефекты, измерены наклоны катков. Необходимо подготовить рекомендации по дальнейшей эксплуатации и необходимому ремонту сооружения. В соответствии с проведенным расчетом, необходимо определить класс нормативной нагрузки от автотранспортных средств, а также общий вес тяжелой одиночной колесной нагрузки.
Все работы должны быть проведены в течение 45 дней после подписания контракта.
Депутаты Госдумы РФ предложили наказывать за неявку в военкомат штрафов в 50 тысяч рублей, ранее санкция предусматривала обязательную выплату в 3 тысяч рублей. Если призывник не сообщит о смене места жительства, работы, то придётся заплатить до 20 тысяч.
Для юридических лиц тоже подготовлены санкции. Не предоставление оповещения о мобилизации предлагают наказывать штрафом до 500 тысяч рублей. Депутаты хотят обязать призывников проходить медицинское обследование, за уклонение от него предлагают штрафовать на 25 тысяч.
Тюменский юрист Игорь Шадрин считает, что новые изменения стали вынужденной мерой после последних призывов граждан. В качестве уважительной причины неявки в военкомат может стать болезнь или препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы.