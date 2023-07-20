Итоги дня Тюмени: паразит атакует фермеров, ревизия мертвецов, мост Челюскинцев

Депутаты Госдумы РФ предложили наказывать за неявку в военкомат штрафов в 50 тысяч рублей, ранее санкция предусматривала обязательную выплату в 3 тысяч рублей. Если призывник не сообщит о смене места жительства, работы, то придётся заплатить до 20 тысяч.