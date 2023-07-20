Гольфкар, казино, музыка и скидки: презентация нового ЖК собрала более 500 человек

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Как на лучших курорта на индивидуальные презентации небольшими группами клиенты отправляются на гольфкаре. По пути знакомства в жилом комплексе «Европейский берег 2.0» их встречают необычные станции.
В импровизированном казино каждый может испытать фортуну и поставить на счастливое число. Самых удачливых ждут скидки на квартиры и паркинги, сертификаты на страховку и другие полезные подарки для новоселов.
На одной из остановок участники экскурсии оставляют пожелания себе, компании и будущим жильцам на кирпичах, которые будут использованы в строительстве первого дома под названием «Монте-Карло».
Еще одна необычная локация — общественные огороды, которые впервые в Тюмени появились именно в ЖК «Европейский берег 2.0». Здесь тюменцы пробуют себя в роли диджеев, только играют не на пластинках, а на фруктах и овощах. Специальное оборудование помогает «извлечь» звук из апельсина, перца, картошки, ягод и корнеплодов.
«Страна» удивила новым форматом презентации. Такого в Тюмени еще никто не делал. И за это отдельное уважение застройщику. Про сам проект хочется сказать, что он расположен в одной из самый комфортных для жизни территорий в Тюмени. Локация существует уже несколько нет, поэтому здесь нет проблем куда сходить с детьми, где купить выпечку или выпить кофе, — поделился впечатлениями риелтор Семен Кузнецов.
Новый микрорайон «Европейский берег 2.0» находится в заречной части города на берегу Туры. Французская Ривьера, итальянский променад и скандинавский стиль хюгге вдохновили архитекторов на создание пространства для каждого,
кто хочет жить на побережье, но быть в центре событий.
«Европейский берег 2.0» — место, где можно позволить себе все: пеший маршрут до городского центра или семейные прогулки по собственной набережной, вид из окна на водную гладь или городскую панораму. А еще — удобные просторные планировки, площадки для спорта и игр, магазины и кафе на первой линии, круглогодичное озеленение и умные технологии в квартире и во дворе. В этом ЖК все включено для комфортной жизни.
Весь ЖК будет состоять из 10 многосекционных домов от 4 до 25 этажей. Проект будет завершен в 2030 году. Первый дом «Монте-Карло» будет сдан уже в 2025-м. На территории ЖК предусмотрено два детских сада, еще один — встроенный и одна новая школа.
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