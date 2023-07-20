Гольфкар, казино, музыка и скидки: презентация нового ЖК собрала более 500 человек

«Европейский берег 2.0» — место, где можно позволить себе все: пеший маршрут до городского центра или семейные прогулки по собственной набережной, вид из окна на водную гладь или городскую панораму. А еще — удобные просторные планировки, площадки для спорта и игр, магазины и кафе на первой линии, круглогодичное озеленение и умные технологии в квартире и во дворе. В этом ЖК все включено для комфортной жизни.