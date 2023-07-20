Глава РЭО: В первом полугодии 10 регионов перешли на электронные модели терсхем

Posted Сегодня, 19:10
Published Сегодня, 19:10
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
В их числе — Херсонская и Запорожская области, Луганская и Донецкая народные республики, Карачаево-Черкесия, Республика Адыгея, Ингушетия, а также Мурманская, Калининградская и Курганская области.
«Десять регионов страны начали использовать электронные модели территориальных схем обращения с отходами на базе стандартизованного информационного решения, разработанного Российским экологическим оператором. Применение типового решения в виде электронной модели территориальных схем позволило сэкономить до 50 млн рублей бюджетных средств, создать инструмент анализа текущего состояния отрасли и прогнозировать ее развитие», — рассказал Денис Буцаев, гендиректор РЭО.
Об этом сообщает gorod55.ru.
С помощью новых цифровых моделей в регионах впервые произвели оцифровку такого большого объема информации, актуализировали данные об источниках образования ТКО и местах их накопления (контейнерных площадках), благодаря чему теперь можно смоделировать сценарии развития системы обращения с отходами.
Согласно планам, 20 субъектов федерации начнут использовать новую типовую разработку РЭО до конца текущего года.
По словам Валерии Гулимовой, исполнительного директора ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», в России сохраняются возможности как для новых инициатив, так и для модернизации существующих разнообразных программных решений. Она выразила удовлетворенность тем, что электронные модели территориальных схем востребованы в качестве рабочего инструмента, отметив, что каждый регион страны в случае возникновения осознанных потребностей и при наличии необходимых ресурсов может разработать и собственный вариант территориальной схемы. «На сегодня это гибкий поход. Со стороны РЭО это серьезная поддержка для регионов», — заключила специалист.
Помимо прочих преимуществ, новые цифровые решения помогут сфере обращения с ТКО в формировании экономики замкнутого цикла.