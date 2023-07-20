Глава РЭО: В первом полугодии 10 регионов перешли на электронные модели терсхем

По словам Валерии Гулимовой, исполнительного директора ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс», в России сохраняются возможности как для новых инициатив, так и для модернизации существующих разнообразных программных решений. Она выразила удовлетворенность тем, что электронные модели территориальных схем востребованы в качестве рабочего инструмента, отметив, что каждый регион страны в случае возникновения осознанных потребностей и при наличии необходимых ресурсов может разработать и собственный вариант территориальной схемы. «На сегодня это гибкий поход. Со стороны РЭО это серьезная поддержка для регионов», — заключила специалист.