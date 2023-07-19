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Живодеры избили и заживо закопали собаку в Тюменской области

19 июля 2023, 10:11
Фото: 1MI
В деревне Наримановой прохожие откопали собаку, кем-то избитую и захороненную заживо, передала информацию «Тюменская область сегодня».

Искалеченное животное отправили к волонтёрам. Они, в свою очередь, сообщили, что обратились по этому вопросу к участковому.

В УМВД по Тюменской области «Нашему городу» подтвердили, что заявление о применении физической силы к собаке действительно поступало. В настоящее время участковым уполномоченным проводится проверка по данному факту.

Ранее «Наш город» писал, что некий тюменец сбросил труп пса в полиэтиленовом пакете, завернутый в ковёр, с четвертого этажа жилого дома в районе Лесобазы. Местные жители предположили, что он был под воздействием наркотиков. Но со слов мужчины, он нашёл животное в квартире уже мертвым и хотел его закопать.

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#Елена Чебоксарова#Нападение
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