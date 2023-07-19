Живодеры избили и заживо закопали собаку в Тюменской области

Ранее «Наш город» писал, что некий тюменец сбросил труп пса в полиэтиленовом пакете, завернутый в ковёр, с четвертого этажа жилого дома в районе Лесобазы. Местные жители предположили, что он был под воздействием наркотиков. Но со слов мужчины, он нашёл животное в квартире уже мертвым и хотел его закопать.