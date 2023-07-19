Живодеры избили и заживо закопали собаку в Тюменской области

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Искалеченное животное отправили к волонтёрам. Они, в свою очередь, сообщили, что обратились по этому вопросу к участковому.
В УМВД по Тюменской области «Нашему городу» подтвердили, что заявление о применении физической силы к собаке действительно поступало. В настоящее время участковым уполномоченным проводится проверка по данному факту.
Ранее «Наш город» писал, что некий тюменец сбросил труп пса в полиэтиленовом пакете, завернутый в ковёр, с четвертого этажа жилого дома в районе Лесобазы. Местные жители предположили, что он был под воздействием наркотиков. Но со слов мужчины, он нашёл животное в квартире уже мертвым и хотел его закопать.