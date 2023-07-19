Жители Тобольска месяцами не могут попасть на прием к окулисту и неврологу

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
«Мы ждали полгода. В итоге только потеряли время и зрение ребенка. Идите платно», — сообщила жительница Тобольска Анастасия К.
В паблике «ЧС Тобольск» Виктория В. сообщила, что уже долгое время не может попасть к терапевту и неврологу.
В поликлиниках тоболяков просят ждать, но по телефону не перезванивают. Окулистов сильно не хватает, некоторые из них в отпуске или на больничном.
По данным «Нашего города», жители Тюмени не могут записать детей на плановый осмотр в детский офтальмологический диспансер. Люди рекомендуют лично приезжать в лечебное учреждение.