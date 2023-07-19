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Жители Тобольска месяцами не могут попасть на прием к окулисту и неврологу

19 июля 2023, 15:04
Фото: 1MI
Жители Тобольска не могут записаться окулисту, на МРТ, к терапевту и неврологу. Некоторым из них приходится ждать месяцами.
«Мы ждали полгода. В итоге только потеряли время и зрение ребенка. Идите платно», — сообщила жительница Тобольска Анастасия К.

В паблике «ЧС Тобольск» Виктория В. сообщила, что уже долгое время не может попасть к терапевту и неврологу.

В поликлиниках тоболяков просят ждать, но по телефону не перезванивают. Окулистов сильно не хватает, некоторые из них в отпуске или на больничном.

По данным «Нашего города», жители Тюмени не могут записать детей на плановый осмотр в детский офтальмологический диспансер. Люди рекомендуют лично приезжать в лечебное учреждение.

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#Общество#Тюменцы#Врачи#Александр Мязин
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