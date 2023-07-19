Жителей дома по улице Чаплина эвакуировали в Тюмени



В информцентре правительстве региона напомнили, что в случае обнаружения подозрительных предметов тюменцам необходимо сообщить о нем по номеру 112. Трогать их категорически запрещается!



Ранее «Наш город» сообщал, что в среду днем эвакуировали пациентов из поликлиники N 5 по Московскому тракту: на улице оказались десятки человек.