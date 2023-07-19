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Published Сегодня, 13:34

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Updated Сегодня, 14:59

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Жителей дома по улице Чаплина эвакуировали в Тюмени

19 июля 2023, 13:34
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
В областной столице прошла эвакуация жителей дома по адресу Чаплина, 117, с первого по третий подъезд — они нашли в жилом здании подозрительный предмет.

Людям пришлось покинуть свои квартиры в дождь. По словам жильцов, дом оцепили из-за угрозы взрыва гранаты. Они были вынуждены находиться на улице около часа. На месте были сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи.

«Специалисты ведомства провели обследование и идентифицировали находку как муляж гранаты Ф-1, не представляющий опасности для окружающих», — сообщили «Нашему городу» в управлении Росгвардии по Тюменской области.


В информцентре правительстве региона напомнили, что в случае обнаружения подозрительных предметов тюменцам необходимо сообщить о нем по номеру 112. Трогать их категорически запрещается!

Ранее «Наш город» сообщал, что в среду днем эвакуировали пациентов из поликлиники N 5 по Московскому тракту: на улице оказались десятки человек.

Жителя Украины, эвакуированного в Тюмень, нашли в другом городе
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#Елена Чебоксарова#Эвакуация#Граната#Чаплина улица#Происшествия#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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