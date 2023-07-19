Жителей дома по улице Чаплина эвакуировали в Тюмени

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Людям пришлось покинуть свои квартиры в дождь. По словам жильцов, дом оцепили из-за угрозы взрыва гранаты. Они были вынуждены находиться на улице около часа. На месте были сотрудники полиции, МЧС и скорой помощи.
«Специалисты ведомства провели обследование и идентифицировали находку как муляж гранаты Ф-1, не представляющий опасности для окружающих», — сообщили «Нашему городу» в управлении Росгвардии по Тюменской области.
В информцентре правительстве региона напомнили, что в случае обнаружения подозрительных предметов тюменцам необходимо сообщить о нем по номеру 112. Трогать их категорически запрещается!
Ранее «Наш город» сообщал, что в среду днем эвакуировали пациентов из поликлиники N 5 по Московскому тракту: на улице оказались десятки человек.