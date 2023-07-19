Выбор пластиковых окон для дома

Энергоэффективность. Одним из основных преимуществ — способность обеспечивать хорошую теплоизоляцию. При выборе окон, обратите внимание на их теплопередающие свойства и коэффициент теплопроводности. Чем ниже коэффициент, тем лучше изоляция окон и меньше будет потеря тепла.