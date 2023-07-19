Врачи нашли у тюменца полный кишечник глистов

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
По данным пресс-службы депздрава, у жителя Ишима медики обнаружили большое количество паразитов.
«Глисты были на всём протяжении всего кишечника, вплоть до слепой кишки. Об их наличии мужчина даже не подозревал. Пациент направлен на амбулаторное лечение», — сообщил врач ОБ №4 Сухробжон Набижонов.
Ранее «Наш город» отмечал, что 883 жителя Тюменской области заразились в 2022 году описторхозом. Это на 40,2% больше, чем годом ранее. Основную долю больных составили городские жители — 61,2%, сельские жители — 38,8%. Выявление больных описторхозом в основном происходит при прохождении профилактических медицинских осмотров