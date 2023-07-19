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Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

Врачи нашли у тюменца полный кишечник глистов

19 июля 2023, 16:18
У тюменца нашли глистов на протяжении всего кишечника. 60-летний мужчина обратился в больницу из-за боли в животе.

По данным пресс-службы депздрава, у жителя Ишима медики обнаружили большое количество паразитов.

«Глисты были на всём протяжении всего кишечника, вплоть до слепой кишки. Об их наличии мужчина даже не подозревал. Пациент направлен на амбулаторное лечение», — сообщил врач ОБ №4 Сухробжон Набижонов.

Ранее «Наш город» отмечал, что 883 жителя Тюменской области заразились в 2022 году описторхозом. Это на 40,2% больше, чем годом ранее. Основную долю больных составили городские жители — 61,2%, сельские жители — 38,8%. Выявление больных описторхозом в основном происходит при прохождении профилактических медицинских осмотров

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Паразиты
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