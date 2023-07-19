Врач рассказала жителям Саратовской области о побочном действии цитрамона

По мнению гастроэнтеролога, несмотря на невысокую стоимость цитрамона, его можно считать достаточно эффективным для однократного устранения мигрени. По силе воздействия на очаг боли он почти не имеет конкурентов, за исключением сильных наркотических анальгетиков. Но слишком часто принимать его нежелательно, так как входящие в состав лекарства вещества крайне негативно влияют на жизненно важные функции и органы. Если человек регулярно страдает от головной боли, ему стоит обратиться к специалисту, чтобы пройти обследование и получить индивидуальные рекомендации по лечению.