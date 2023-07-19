Врач рассказала жителям Саратовской области о побочном действии цитрамона

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Сейчас в продаже есть множество альтернатив цитрамону, из которых доктор в каждом конкретном случае может подобрать подходящий для больного препарат. Например, на «Здравсити» более 1000 различных вариантов обезболивающих препаратов, из которых около 300 позиций предлагаются в таблетированной форме. В число востребованных комбинированных обезболивающих препаратов наряду с цитрамоном входят пенталгин, спазмалгон, андипал и прочие, пишет vzsar.ru.
Одним из секретов высокой популярности цитрамона является его низкая стоимость. Так, «Здравсити» предлагает это лекарство по цене от 1,3 рубля за одну таблетку. При этом врачи предостерегают пациентов от слишком частого приема цитрамона, так как в ряде случаев он может нанести вред организму.
Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Гордеева отмечает, что цитрамон несовместим с алкоголем, поэтому такое сочетание может привести к желудочно-кишечному кровотечению. Это означает, что прием цитрамона при головной боли после выпитого спиртного небезопасен. Доктор советует дождаться, когда пройдет опьянение, и только потом принять обезболивающее.
С осторожностью стоит прибегать к помощи цитрамона для снятия боли и пациентам, имеющим сердечно-сосудистые заболевания. Как заявляет Гордеева, из-за кофеина, который содержится в составе обезболивающего, у людей с повышенным артериальным давлением возрастает риск гипертонического криза.
Препарат может быть вреден и для детей, так как ацетилсалициловая кислота в его составе при заражении вирусной инфекцией может спровоцировать перебои в работе нервной и дыхательной систем, а также оказать негативное влияние на состояние печени.
По мнению гастроэнтеролога, несмотря на невысокую стоимость цитрамона, его можно считать достаточно эффективным для однократного устранения мигрени. По силе воздействия на очаг боли он почти не имеет конкурентов, за исключением сильных наркотических анальгетиков. Но слишком часто принимать его нежелательно, так как входящие в состав лекарства вещества крайне негативно влияют на жизненно важные функции и органы. Если человек регулярно страдает от головной боли, ему стоит обратиться к специалисту, чтобы пройти обследование и получить индивидуальные рекомендации по лечению.