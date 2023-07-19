Вопреки прогнозам, похолодания не будет: тёплый день ожидается в Тюмени 19 июля

Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
Modified Сегодня, 01:31
Updated Сегодня, 01:31
В городе устаноаится теплая погода, даже утром будет + 19 градусов. Днем потеплеет до + 24 градусов, по информации сервиса «Яндекс. Погода». А по данным «Гисметео», к 17.00 воздух прогреется до + 26 градусов.
На протяжении дня синоптики прогнозируют слабый юго-восточный ветер со скоростью 3 м/с. Ожидается переменная облачность, осадков не будет.
Ночью похолодает до + 18 градусов.
Ранее «Наш город» писал, что на юге Тюменской области в среду выпадет до 3 мм осадков, а ветер услится до 12 м/с.