nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:29

Published Сегодня, 01:29

Modified Сегодня, 01:31

Updated Сегодня, 01:31

Изображение материала

Вопреки прогнозам, похолодания не будет: тёплый день ожидается в Тюмени 19 июля

19 июля 2023, 01:29
Фото: 1MI
Несмотря на предупреждения синоптиков о приходе похолодания в наш регион, осадков и сильного ветра в областной столице сегодня не ожидается.

В городе устаноаится теплая погода, даже утром будет + 19 градусов. Днем потеплеет до + 24 градусов, по информации сервиса «Яндекс. Погода». А по данным «Гисметео», к 17.00 воздух прогреется до + 26 градусов.

На протяжении дня синоптики прогнозируют слабый юго-восточный ветер со скоростью 3 м/с. Ожидается переменная облачность, осадков не будет.

Ночью похолодает до + 18 градусов.

Ранее «Наш город» писал, что на юге Тюменской области в среду выпадет до 3 мм осадков, а ветер услится до 12 м/с.

«Молнией в голову»: сильные магнитные бури 6 дней будут мучить тюменцев
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Общество#Тюменцы#Лето#Новости тюмени
Подпишитесь
«За людей не считают»: адвокаты пожаловались в Генпрокуратуру на массовые пытки
Вчера, 10:22
«Все органы были поражены»: тюменка умерла из-за неправильно поставленного диагноза
17 июля, 06:16
«Шоу или насилие»: на самом ли деле тюменская стримерша «Жади» избила сына
17 июля, 11:51
Днем поговорил с женой, а вечером — погиб. На СВО убит 41-летний доброволец из Тюмени
17 июля, 11:48
Готовим зонты: тюменцам обещают на этой неделе ливни
17 июля, 04:16
«Пора брать арбуз?»: сколько стоят и где продаются лучшие ягоды и фрукты в Тюмени
17 июля, 08:48