В воде дома и машины: Тюмень приходит в себя после рекордных ливней

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
По всему городу отмечается множество ДТП, отключились светофоры на перекрёстке Пермякова — Широтной. Затопило даже остановку «Геологоразведчиков», люди идут через дорогу по деревянным поддонам.
«У ТРЦ „Солнечный“ на Пермякова появилась подземная река», — отметил подписчик паблика «Типичная Тюмень».
«У вас, как вчера в Москве. Происки Собянина, не иначе», — отметил читатель «Нашего города».
В центре Тюмени на автомобиль «Мазда» упал листы профнастила.
«Реально всё в воде: дома, машины. Очень хочется, чтобы без жертв. Вот сейчас бы все ресурсы, всех бравых молодых ребят бросить туда, помогать», — сообщила тюменка Катерина Д.