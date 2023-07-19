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В воде дома и машины: Тюмень приходит в себя после рекордных ливней

19 июля 2023, 13:52
Фото: 1MI
В областной столице сильный ливень принёс серьёзные разрушения. Улицы и дороги превратились в реки, затопило подземные переходы.

По всему городу отмечается множество ДТП, отключились светофоры на перекрёстке Пермякова — Широтной. Затопило даже остановку «Геологоразведчиков», люди идут через дорогу по деревянным поддонам.

«У ТРЦ „Солнечный“ на Пермякова появилась подземная река», — отметил подписчик паблика «Типичная Тюмень».
«У вас, как вчера в Москве. Происки Собянина, не иначе», — отметил читатель «Нашего города».

В центре Тюмени на автомобиль «Мазда» упал листы профнастила.

«Реально всё в воде: дома, машины. Очень хочется, чтобы без жертв. Вот сейчас бы все ресурсы, всех бравых молодых ребят бросить туда, помогать», — сообщила тюменка Катерина Д.
#Александр Мязин
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