В центре Тюмени пройдет международный турнир по кикбоксингу

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Он пройдёт 28 июля в спорткомплексе «Центральный». В феврале Алексей участвовал в поединке с бразильцем Глейсоном Тибау на RCC 14, тогда ему удалось победить.
«Приходите и болейте за нас», — отметил Алексей Кунченко в своём видеообращении.
В турнире выступят еще пять спортсменов из Тюмени, среди них Тимур Нагибин — входит в пятерку сильнейших в России по смешанным единоборствам.
Ранее «Наш город» сообщал, что в январе тюменцы раскупили все билеты на турнир RCC 14. Тогда на арене прошло 14 поединков.