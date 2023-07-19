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В центре Тюмени пройдет международный турнир по кикбоксингу

19 июля 2023, 14:42
Фото: 1MI
Боец Алексей Кунченко объявил о проведении международного турнира по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC 16 в Тюмени.

Он пройдёт 28 июля в спорткомплексе «Центральный». В феврале Алексей участвовал в поединке с бразильцем Глейсоном Тибау на RCC 14, тогда ему удалось победить.

«Приходите и болейте за нас», — отметил Алексей Кунченко в своём видеообращении.

В турнире выступят еще пять спортсменов из Тюмени, среди них Тимур Нагибин — входит в пятерку сильнейших в России по смешанным единоборствам.

Ранее «Наш город» сообщал, что в январе тюменцы раскупили все билеты на турнир RCC 14. Тогда на арене прошло 14 поединков.

Тюменские бойцы завоевали победу на турнире смешанных единоборств MMA
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Турнир
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