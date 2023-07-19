УСТЭК заменила крупный участок трубопровода по ул. М. Горького

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
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Updated Сегодня, 07:13
14 июля, в соответствии с графиком, монтажные работы по замене трубопроводов протяженностью 453 м. были завершены, все потребители включены. В настоящий момент ведутся работы по монтажу строительных конструкций тепловых камер и восстановление благоустройства.
При проведении капитального ремонта потребовалось перекрытие оживленных проезжих частей автомобильных дорог. Перекрытие производили в несколько этапов, самыми сложными из которых стали проходы по ул. М. Горького и ул. 50 лет Октября. Работы подрядной организации были организованы в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее восстановить движение транспортных средств и максимально сократить дискомфорт для автомобилистов и жителей города.
УСТЭК благодарит жителей близлежащих домов за понимание и терпение.