УСТЭК заменила крупный участок трубопровода по ул. М. Горького

При проведении капитального ремонта потребовалось перекрытие оживленных проезжих частей автомобильных дорог. Перекрытие производили в несколько этапов, самыми сложными из которых стали проходы по ул. М. Горького и ул. 50 лет Октября. Работы подрядной организации были организованы в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее восстановить движение транспортных средств и максимально сократить дискомфорт для автомобилистов и жителей города.