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УСТЭК заменила крупный участок трубопровода по ул. М. Горького

19 июля 2023, 07:07
Фото: УСТЭК
С 15 мая, в рамках договора строительного подряда, заключенного УСТЭК с подрядной организации, начались работы по капитальному ремонту участка тепломагистрали по ул. М. Горького.

14 июля, в соответствии с графиком, монтажные работы по замене трубопроводов протяженностью 453 м. были завершены, все потребители включены. В настоящий момент ведутся работы по монтажу строительных конструкций тепловых камер и восстановление благоустройства.

При проведении капитального ремонта потребовалось перекрытие оживленных проезжих частей автомобильных дорог. Перекрытие производили в несколько этапов, самыми сложными из которых стали проходы по ул. М. Горького и ул. 50 лет Октября. Работы подрядной организации были организованы в круглосуточном режиме, чтобы как можно скорее восстановить движение транспортных средств и максимально сократить дискомфорт для автомобилистов и жителей города.

УСТЭК благодарит жителей близлежащих домов за понимание и терпение.

#УСТЭК#Трубопроводы#Ремонт#График работы#Общество#Тюменцы#Елена Чебоксарова#Капитальный ремонт
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