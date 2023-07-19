Стоматолог: Риск развития кариеса у детей выше при искусственном вскармливании

Она подчеркнула, что наблюдения врачей подтверждают факт недостаточного развития зубной эмали у детей, получавших искусственные смеси. Для формирования здоровых молочных зубов необходимо грудное полноценное молоко, содержащее все необходимые вещества. Когда ребенка переводят на обычную пищу, следует уделять пристальное внимание качеству выбираемых продуктов питания, особенно молочных. Не секрет, что современные дети нередко недополучают необходимые микроэлементы по причине несбалансированного питания, поэтому эмаль их зубов — достаточно слабая, а это повышает риск развития кариеса, резюмировала эксперт.