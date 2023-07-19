Стоматолог: Риск развития кариеса у детей выше при искусственном вскармливании

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
Согласно данным, озвученным врачом-стоматологом, доцентом кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Надеждой Патлатой, эмаль молочных зубов малышей, которые находились на искусственном вскармливании, слабее, чем у детей, получавших грудное молоко.
Среди причин, вызывающих развитие кариеса на зубах малышей — кормление искусственными смесями, уверена специалист. В интервью NEWS.ru врач рассказала, что младенцы нуждаются именно в грудном молоке, в котором содержатся все необходимые для развития организма микроэлементы.
Она подчеркнула, что наблюдения врачей подтверждают факт недостаточного развития зубной эмали у детей, получавших искусственные смеси. Для формирования здоровых молочных зубов необходимо грудное полноценное молоко, содержащее все необходимые вещества. Когда ребенка переводят на обычную пищу, следует уделять пристальное внимание качеству выбираемых продуктов питания, особенно молочных. Не секрет, что современные дети нередко недополучают необходимые микроэлементы по причине несбалансированного питания, поэтому эмаль их зубов — достаточно слабая, а это повышает риск развития кариеса, резюмировала эксперт.