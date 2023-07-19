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Скретч-карты в «Пятерочке»: призы за каждые 600 рублей в чеке

19 июля 2023, 05:04
Фото: «Пятерочка»
Торговая сеть «Пятерочка» запустила летнюю акцию, в рамках которой за каждые 600 рублей в чеке можно получить скретч-карты с подарками и принять участие в розыгрыше 1 000 карт на покупки в магазинах сети.

Под защитным слоем скретч-карты — скидки на товары и покупки в «Пятерочке», промокод на онлайн-доставку, подписку на сервис «Пакет», а также подарки от партнеров. Например, доступ к онлайн-кинотеатру и неограниченному прослушиванию музыки и подкастов.

Кроме того, каждый гость получит шанс выиграть приятный приз — подарочную карту «Пятерочка» номиналом 4 000 рублей. Розыгрыши проводятся еженедельно. Для того, чтобы принять участие, необходимо зарегистрировать свой чек на сумму от 600 рублей на сайте actions.5ka.ru. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.

Акция проходит до 14 августа 2023 года во всех магазинах торговой сети.
Все подробности об условиях участия, порядке розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте.

#Анастасия Имамахметова#Тюменская область#Магазин "Пятерочка"#Акция
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