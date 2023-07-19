Скретч-карты в «Пятерочке»: призы за каждые 600 рублей в чеке

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Под защитным слоем скретч-карты — скидки на товары и покупки в «Пятерочке», промокод на онлайн-доставку, подписку на сервис «Пакет», а также подарки от партнеров. Например, доступ к онлайн-кинотеатру и неограниченному прослушиванию музыки и подкастов.
Кроме того, каждый гость получит шанс выиграть приятный приз — подарочную карту «Пятерочка» номиналом 4 000 рублей. Розыгрыши проводятся еженедельно. Для того, чтобы принять участие, необходимо зарегистрировать свой чек на сумму от 600 рублей на сайте actions.5ka.ru. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.
Акция проходит до 14 августа 2023 года во всех магазинах торговой сети.
Все подробности об условиях участия, порядке розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте.