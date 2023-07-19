Работа «Почты России» в Тюмени может быть остановлена из-за массовых увольнений

Решение коснулось и почтальонов в Тюмени, многие из них работали за 20 — 25 тысяч рублей в месяц. С первого июля ставки снизили на 0,5. Более того, за совмещение теперь будут платить до 25% от оклада, для многих почтальонов это было возможностью заработать. Теперь сотрудники увольняются из компании.