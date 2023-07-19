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Работа «Почты России» в Тюмени может быть остановлена из-за массовых увольнений

19 июля 2023, 10:38
Фото: 1MI
С 1 июля в «Почте России» изменились условия работы. Руководство снизило ставки по заработной плате.

Решение коснулось и почтальонов в Тюмени, многие из них работали за 20 — 25 тысяч рублей в месяц. С первого июля ставки снизили на 0,5. Более того, за совмещение теперь будут платить до 25% от оклада, для многих почтальонов это было возможностью заработать. Теперь сотрудники увольняются из компании.

«Там и без того зарплаты копеечные, а теперь ещё запрещают совмещать», — отметил тюменец Артём А.

Прошедший 2022 год стал «катастрофическим» для «Почты России», об этом ранее заявлял гендиректор компании Михаил Волков. За год организация получила рекордный убыток в размере 30 млрд рублей. Всего в «Почте России» работают более 300 тысяч россиян.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа
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