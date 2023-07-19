Пермякова превратилась в реку: в Тюмени крупные пробки из-за ДТП и дождей

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
По данным сервиса 2ГИС, в среду к 18:00 заторы достигли 9 баллов. Всё произошло из-за ливней и аварий на тюменских дорогах. В час пик зарегистрировано сразу 10 ДТП, о пострадавших не сообщается. Некоторые улицы (Пермякова, Республики) на время превратились в реки (об этом сообщили читатели «Нашего города»).
Движение встало на 50 лет Октября около Гилёвской рощи, Серьёзные пробки на 30 лет Победы. При этом в южной части Объездной дороги (при выезде из города) пробок почти нет. Вчера в это же время заторы в Тюмени не превышали 6 баллов.
«Наш город» сообщал, что 18 июля серьёзные пробки были зафиксированы около 19:00 на 50 лет Октября (почти центр города). Тут шли ремонтные работы.