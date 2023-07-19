Пермякова превратилась в реку: в Тюмени крупные пробки из-за ДТП и дождей

Движение встало на 50 лет Октября около Гилёвской рощи, Серьёзные пробки на 30 лет Победы. При этом в южной части Объездной дороги (при выезде из города) пробок почти нет. Вчера в это же время заторы в Тюмени не превышали 6 баллов.