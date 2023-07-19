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Пермякова превратилась в реку: в Тюмени крупные пробки из-за ДТП и дождей

19 июля 2023, 13:23
Фото: 1MI
В областной столице движение транспорта практически встало из-за пробок и аварий.

По данным сервиса 2ГИС, в среду к 18:00 заторы достигли 9 баллов. Всё произошло из-за ливней и аварий на тюменских дорогах. В час пик зарегистрировано сразу 10 ДТП, о пострадавших не сообщается. Некоторые улицы (Пермякова, Республики) на время превратились в реки (об этом сообщили читатели «Нашего города»).

Движение встало на 50 лет Октября около Гилёвской рощи, Серьёзные пробки на 30 лет Победы. При этом в южной части Объездной дороги (при выезде из города) пробок почти нет. Вчера в это же время заторы в Тюмени не превышали 6 баллов.

«Наш город» сообщал, что 18 июля серьёзные пробки были зафиксированы около 19:00 на 50 лет Октября (почти центр города). Тут шли ремонтные работы.

Крупная пробка образовалась при выезде из Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Погода
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