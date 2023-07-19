Он носит очки: в Тюмени ищут пропавшего 40-летнего мужчину

Он пропал без вести 15 июля. Днём мужчина вышел из дома (живёт в Тюмени) и ушел в неизвестном направлении. По данным ПО «ЛизаАлерт», ему 40 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью. Он носит очки.