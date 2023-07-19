Он носит очки: в Тюмени ищут пропавшего 40-летнего мужчину

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Он пропал без вести 15 июля. Днём мужчина вышел из дома (живёт в Тюмени) и ушел в неизвестном направлении. По данным ПО «ЛизаАлерт», ему 40 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью. Он носит очки.
Был одет в чёрную футболку, чёрные шорты и сланцы. Если вы его видели, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52.
Вчера «наш город» сообщал, что тело пропавшего на рыбалке тюменца нашли через 4 дня. Он исчез 13 июля в Тобольске. На данный момент следователями СКР по Тюменской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины на воде.