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Он носит очки: в Тюмени ищут пропавшего 40-летнего мужчину

19 июля 2023, 12:43
Фото: 1MI
В областной столице ищут пропавшего тюменца Дениса Вануйто, 1982 года рождения.

Он пропал без вести 15 июля. Днём мужчина вышел из дома (живёт в Тюмени) и ушел в неизвестном направлении. По данным ПО «ЛизаАлерт», ему 40 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью. Он носит очки.

Был одет в чёрную футболку, чёрные шорты и сланцы. Если вы его видели, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52.

Вчера «наш город» сообщал, что тело пропавшего на рыбалке тюменца нашли через 4 дня. Он исчез 13 июля в Тобольске. На данный момент следователями СКР по Тюменской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины на воде.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Поиск#Поиск человека
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