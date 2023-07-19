Около Тюмени за 39 млн рублей продали недостроенный замок

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Новым владельцем стала предприниматель Галина Кузнецова. Дом был куплен за 39 млн рублей. Ранее он принадлежал депутату областной думы Владимиру Пискайкину.
Стоит отметить, что строение продают уже не первый год. В марте объект незавершённого строительства стоил почти 70 млн. Его площадь около 800 квадратных метров. Здание готово только на 62%.
Ранее «Наш город» сообщал, что самая дорогая в областной столице квартира стоит 68 миллионов рублей. Она расположена, а апарт-комплексе «1А Первомайская». По стоимости данное жилье является третьи по дороговизне среди самых дорогих квартира, выставленных на продажу в Уральском федеральном округе.