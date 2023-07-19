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Около Тюмени за 39 млн рублей продали недостроенный замок

19 июля 2023, 10:15
Фото: 1MI
Стали известны итоги торгов по недострою на Червишевском тракте. Здесь продавали настоящий замок.

Новым владельцем стала предприниматель Галина Кузнецова. Дом был куплен за 39 млн рублей. Ранее он принадлежал депутату областной думы Владимиру Пискайкину.

Стоит отметить, что строение продают уже не первый год. В марте объект незавершённого строительства стоил почти 70 млн. Его площадь около 800 квадратных метров. Здание готово только на 62%.

Ранее «Наш город» сообщал, что самая дорогая в областной столице квартира стоит 68 миллионов рублей. Она расположена, а апарт-комплексе «1А Первомайская». По стоимости данное жилье является третьи по дороговизне среди самых дорогих квартира, выставленных на продажу в Уральском федеральном округе.

Около Тюмени продается недостроенный замок за 38 млн рублей. Он подешевел в 2 раза
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Бизнес#Александр Мязин
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