Новым гендиректором тюменской «дочки» «Данон Россия» стал племянник Кадырова из Чечни

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 08:58
Ибрагим (Якуб) Закриев — заместитель председателя правительства Чечни и племянник её главы — Рамзана Кадырова. Ранее Закриев был мэром Грозного, сообщает Forbes.
Напомним, указ о передаче акций АО «Данон Россия» во временное управление Росимущества подписал Владимир Путин.
Danone — известное продовольственное предприятие Франции, которое на протяжении нескольких лет выпускает в нашей стране продукты под брендами «Активия», «Простоквашино», «Данон» и другие. Один из филиалов компани Danone расположен в Ялуторовске Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал, что корпорация «Данон» переименовала продукцию, выпускаемую под брендом «Активиа».