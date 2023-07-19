Новым гендиректором тюменской «дочки» «Данон Россия» стал племянник Кадырова из Чечни

Danone — известное продовольственное предприятие Франции, которое на протяжении нескольких лет выпускает в нашей стране продукты под брендами «Активия», «Простоквашино», «Данон» и другие. Один из филиалов компани Danone расположен в Ялуторовске Тюменской области.