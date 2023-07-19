nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Изображение материала

Новым гендиректором тюменской «дочки» «Данон Россия» стал племянник Кадырова из Чечни

19 июля 2023, 08:56
Фото: Александр Макаренко / nashgorod.ru
Ранее Ибрагим Закриев был мэром Горзного
У крупного предприятия «Данон Россия», которое на днях передало свои акции Росимуществу, теперь новый генеральный директор — Ибрагим (Якуб) Закриев.
Сюжет
Акции

Ибрагим (Якуб) Закриев — заместитель председателя правительства Чечни и племянник её главы — Рамзана Кадырова. Ранее Закриев был мэром Грозного, сообщает Forbes.

Напомним, указ о передаче акций АО «Данон Россия» во временное управление Росимущества подписал Владимир Путин.

Danone — известное продовольственное предприятие Франции, которое на протяжении нескольких лет выпускает в нашей стране продукты под брендами «Активия», «Простоквашино», «Данон» и другие. Один из филиалов компани Danone расположен в Ялуторовске Тюменской области.

Ранее «Наш город» писал, что корпорация «Данон» переименовала продукцию, выпускаемую под брендом «Активиа».

Акции «дочки» Danone передали Росимуществу: тюменцы останутся без йогуртов?
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тюмени продают за бесценок дорогую древесину
#Елена Чебоксарова#Молочная продукция#Завод#Росимущество#Акции#Общество#Тюменцы#Чечня#Рамзан Кадыров
Подпишитесь
«Видео на 58 секунд — 3 года колонии»: молодого тюменца признали экстремистом
Сегодня, 06:46
«Турки не любят русских?»: тюменка рассказала о новых реалиях отдыха в Турции
Сегодня, 10:06
«Где деньги, начальник?»: более 45 миллиардов рублей задолжали тюменцам работодатели
Сегодня, 08:54
Тюменский рыбак наловил ведро карасей за 3 часа. Фото
Сегодня, 02:05
Молодой рыбак из Тюмени погиб в зоне СВО
Сегодня, 02:18