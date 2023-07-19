nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Изображение материала

Новую улицу построят в Тюмени в районе Червишевского тракта

19 июля 2023, 14:18
Фото: 1MI
В областной столице появится новая улица, которая продлится от развязки на Червишевском тракте до улицы Фарман Салманова.

По данным сайта Госзакупки, тендер разместило региональное Управление автомобильных дорог. Дорога соединит два района около Червишевского тракта. Общая протяженность трассы составит почти 3 километра, стоимость работ составит 58 млн рублей.

«Строительство автомобильной дороги от транспортной развязки на пересечении Обход д. Ожогино с федеральной автомобильной дорогой Р-254 „Иртыш“. Подъезд к Тюмени до Второго транспортного кольца», — отмечается в закупке.

Ранее «Наш город» сообщал, что ФАС заморозила контракт на содержание трасс Тюменской области. Они оцениваются в 450 млн рублей.

ФАС отменило конкурсы на содержание автомобильных дорог на 1,6 миллиарда рублей
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Дороги
Подпишитесь
«Видео на 58 секунд — 3 года колонии»: молодого тюменца признали экстремистом
Сегодня, 06:46
«Турки не любят русских?»: тюменка рассказала о новых реалиях отдыха в Турции
Сегодня, 10:06
«Где деньги, начальник?»: более 45 миллиардов рублей задолжали тюменцам работодатели
Сегодня, 08:54
Тюменский рыбак наловил ведро карасей за 3 часа. Фото
Сегодня, 02:05
Новым гендиректором тюменской «дочки» «Данон Россия» стал племянник Кадырова из Чечни
Сегодня, 08:56
«Малыш» с тюменского «АвтоМостоДора» пытался спасти командира и погиб под Кременной
Сегодня, 12:52