Новую улицу построят в Тюмени в районе Червишевского тракта

В областной столице появится новая улица, которая продлится от развязки на Червишевском тракте до улицы Фарман Салманова.

По данным сайта Госзакупки, тендер разместило региональное Управление автомобильных дорог. Дорога соединит два района около Червишевского тракта. Общая протяженность трассы составит почти 3 километра, стоимость работ составит 58 млн рублей. «Строительство автомобильной дороги от транспортной развязки на пересечении Обход д. Ожогино с федеральной автомобильной дорогой Р-254 „Иртыш“. Подъезд к Тюмени до Второго транспортного кольца», — отмечается в закупке. Ранее «Наш город» сообщал, что ФАС заморозила контракт на содержание трасс Тюменской области. Они оцениваются в 450 млн рублей. ФАС отменило конкурсы на содержание автомобильных дорог на 1,6 миллиарда рублей Узнать подробнее