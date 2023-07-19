Новую улицу построят в Тюмени в районе Червишевского тракта

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
По данным сайта Госзакупки, тендер разместило региональное Управление автомобильных дорог. Дорога соединит два района около Червишевского тракта. Общая протяженность трассы составит почти 3 километра, стоимость работ составит 58 млн рублей.
«Строительство автомобильной дороги от транспортной развязки на пересечении Обход д. Ожогино с федеральной автомобильной дорогой Р-254 „Иртыш“. Подъезд к Тюмени до Второго транспортного кольца», — отмечается в закупке.
Ранее «Наш город» сообщал, что ФАС заморозила контракт на содержание трасс Тюменской области. Они оцениваются в 450 млн рублей.