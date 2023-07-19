«Малыш» с тюменского «АвтоМостоДора» пытался спасти командира и погиб под Кременной

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Во время атаки на базу противника в лесу под Кременной погиб пулеметчик Егор Швецов, 24-летний десантник из Перми. Ранее он работал в тюменской компании «АвтоМостоДор».
В последнем бою он немедленно бросился спасать командира отделения, который оказался под огнем противника. Швецов был высокого роста, за это получил позывной «Малыш».
«Мы выдвинулись на штурм опорника небольшим составом. Впереди, как всегда, шел наш бесстрашный „Псих“ …Обрушиться на врага внезапно не получилось, похоже, кого-то из ребят, засек снайпер. Когда вступили в бой, поняли, что силы у нас неравные», — сообщил Натальи Литвиненко 20-летний пулеметчик (позывной «Малой»).
Несмотря на ранение в руку, «Малыш», отстреливался из автомата. Ползком потащил командира к небольшому окопу, но его настигла пуля снайпера. Спасти его не удалось.
«Егорка родился здоровеньким, крепким и жизнерадостным ребенком», — сообщила Натальи Литвиненко мама погибшего бойца Татьяна.
Егор Швецов сначала радовал родителей своими ранними способностями к изучению букв и цифр и первыми спортивными успехами.
«В школьные годы, удивлял своей усидчивостью и самостоятельному изучению древней китайской культурой. Серьезно изучал творчество китайского философа Дзена под названием, „Искусство войны“», — отметил отец Егора Сергей Швецов.
Хобби и многочисленные интересы не помешали молодому парню стать помощником своего отца, увлекающегося охотой. Отец был настоящим профессионалом в этом деле. В то время как другие подростки занимались чем-то иным, Егор проводил много времени на охотничьих просторах родной местности. Походы научили его точности в стрельбе.
После выпуска из школы, постоянное желание жить в окружении природы и быть полезным людям привело Егора в Пермский нефтяной колледж, где он решил изучать геодезию.
После учёбы Шевцов нашел работу по своей специальности в тюменской компании «АвтоМостоДор». Престижная работа и хорошая зарплата позволили ему быстро стать самостоятельным. Однако, в это время в стране началось СВО. Егор заключил краткосрочный контракт с ЧВК «Вагнер». И только после начала боевых действий на Украине он задумался о возможности служить в десантных войсках.
Не остановило от поездки на фронт Егора, даже настоящее чувство к любимой девушке. Весной 2023-го года 8-ю десантную роту перебросили под Кременную (ЛНР), здесь его жизнь оборвалась.