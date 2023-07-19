«Малыш» с тюменского «АвтоМостоДора» пытался спасти командира и погиб под Кременной

После учёбы Шевцов нашел работу по своей специальности в тюменской компании «АвтоМостоДор». Престижная работа и хорошая зарплата позволили ему быстро стать самостоятельным. Однако, в это время в стране началось СВО. Егор заключил краткосрочный контракт с ЧВК «Вагнер». И только после начала боевых действий на Украине он задумался о возможности служить в десантных войсках.